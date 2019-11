Finances : La COSOB organise mercredi le 3éme atelier technique sur la conformité

La Commission d’Organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) organisera mercredi son 3éme atelier technique portant sur "la conformité", destiné au secteur de la finance, a-t-on appris auprès de cet organisme.

L'objectif de cet atelier, qui se tiendra au siège du ministère des Finances, est de contribuer au renforcement des compétences des professionnels de la place financière, notamment en matière de prévention et de lutte contre la corruption. "La conformité est l'un des outils de la prévention et de la lutte contre la corruption. C'est important de sensibiliser et de former les gens (responsables et les travailleurs) sur les bonnes pratiques", a expliqué la même source dans une déclaration à l'APS. La conformité est différente du contrôle interne et d'inspection. Elle constitue également un avantage compétitif pour les entreprises car c'est l'une des conditions exigée par les grandes entreprises étrangères pour faire du business, a-t-on ajouté. Dans ce cadre, la COSOB compte proposer au gouvernement "la mise en place d’un observatoire de l’éthique" pour les entreprises, a fait savoir la même source. L'atelier de la COSOB verra la participation notamment des représentants du ministère des Finances, le Centre traitement du renseignement financier (CTRF), la Banque d’Algérie, ainsi que des représentants d’entreprises suisses venus exposer leurs expériences.

R.N