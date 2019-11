Rapport d’Ericsson sur la mobilité :2,6 milliards d’abonnements 5G à fin 2025

La 5G devrait couvrir jusqu’à 65% de la population mondiale d’ici la fin 2025 et transporter 45% du trafic global de données mobiles ; Les utilisateurs de smartphones devraient consommer en moyenne 24 giga-octets par mois en 2025 contre 7.2 giga-octets aujourd’hui, grâce à l’augmentation de l’usage de la vidéo et la disponibilité de nouveaux services ; Le nombre total de connexions IOT cellulaires devrait passer à 5 milliards d’ici la fin 2025 contre 1.3 milliard à fin 2019.

Selon Ericsson, le nombre d'abonnements 5G devrait atteindre 2,6 milliards au niveau mondial au cours des six prochaines années, grâce à une dynamique soutenue et à un écosystème 5G en rapide développement. Cette prévision figure dans l'édition de novembre 2019 du rapport d'Ericsson sur la mobilité, aux côtés de nombreuses autres prévisions à l’horizon 2025 et d’analyses en provenance de différents fournisseurs de services de communication. Le trafic de données mensuel par smartphone devrait passer en moyenne de 7,2 à 24 giga-octets d'ici la fin 2025, en partie grâce aux nouveaux comportements des consommateurs, tels que le streaming en réalité virtuelle (VR). Avec 7,2 giga-octets par mois, on peut regarder en streaming 21 minutes de vidéo HD (1280 x 720) par jour, tandis que 24 giga-octets permettraient de regarder 30 minutes de vidéo HD en streaming avec six minutes supplémentaires en VR par jour. Selon ce rapport, la 5G devrait couvrir jusqu'à 65 % de la population mondiale d'ici fin 2025 et traiter 45 % du trafic mondial de données mobiles. 2019 est l'année où les principaux fournisseurs de services de communications ont mis en service leurs réseaux 5G en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. La Corée du Sud a déjà connu une forte croissance de la 5G depuis son lancement en avril 2019. Plus de trois millions d'abonnements ont été enregistrés collectivement par les fournisseurs de services du pays à fin septembre 2019. Le lancement de la 5G en Chine à la fin du mois d'octobre a également conduit à une mise à jour des abonnements 5G estimés pour la fin de l'année 2019, qui passent de 10 à 13 millions. Pour Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux d’Ericsson, " Il est encourageant de constater que la 5G bénéficie désormais d'un large soutien de la part de presque tous les fabricants de périphériques. En 2020, les appareils compatibles 5G seront disponibles en volume, ce qui permettra d'accélérer l'adoption de la 5G. La question n'est plus de savoir si, mais à quelle vitesse nous pouvons convertir les cas d'usage en applications pertinentes pour les consommateurs comme pour les entreprises. La 4G demeurant un puissant outil de connectivité dans de nombreuses régions du monde, la modernisation des réseaux est également clé dans la période de changement technologique que nous traversons actuellement." Compte tenu de sa dynamique actuelle, l'adoption de la 5G devrait être nettement plus rapide que celle du LTE. L'adoption la plus rapide est attendue en Amérique du Nord avec 74% d’abonnements mobiles en 5G à fin 2025. L'Asie du Nord-Est devrait suivre avec 56%, et l'Europe avec 55%. Parmi les autres prévisions figure le nombre total de connexions cellulaires IOT, qui devrait passer de 1,3 milliard à fin 2019 à 5 milliards à fin 2025, soit un taux de croissance annuel de l’ordre de 25%. On estime que les technologies NB-IoT et Cat-M représenteront 52% des connexions cellulaires IoT en 2025. La croissance du trafic au troisième trimestre 2019 s’est élevée à 68% comparée au 3ème trimestre 2018, tirée par le nombre croissant d'abonnements smartphones en Inde, l'augmentation du trafic mensuel de données par smartphone en Chine, de meilleures capacités de périphériques, d’une augmentation du contenu à forte intensité de données et de forfaits plus accessibles.

Partage de l’opinion des clients dans des articles de fond collaboratifs

Dans un article rédigé en collaboration avec SK Telecom, le rapport examine en détail comment le fournisseur de services sud-coréen applique une stratégie de déploiement de cluster 5G centrée sur la fourniture d'une expérience réseau 5G haut de gamme et de services innovants dans des zones géographiques sélectionnées. Un autre article, rédigé en collaboration avec le groupe MTN, examine comment l'accent mis par le fournisseur de services sud-africain sur l'expérience utilisateur et la fidélité de la clientèle s'est traduit par des améliorations mesurables du réseau et des gains commerciaux au Rwanda et au Ghana. Le rapport examine également en profondeur les plans tarifaires des fournisseurs de services, révélant que la plupart de ceux qui ont lancé la 5G ont proposé des forfaits 5G à un prix supérieur d'environ 20 % à leur offre 4G disponible la plus proche. Enfin, un article décrit comment l'IOT automotive répond aux exigences des cas d'usage dans les domaines de l’automotive et du transport. Accéder au rapport complet d’Ericsson sur la mobilité de novembre 2019. Ericsson dispose désormais de plus de 75 accords commerciaux 5G ou contrats avec des fournisseurs de services de communication uniques, dont 23 réseaux live.

M.B