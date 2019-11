Dépôts en devise, réforme de la gouvernance des banques, Subventions : Les précisions du ministre des Finances

Le ministre des Finances Mohamed Loukal a affirmé, lundi, devant le Conseil de la nation, que le projet de loi de Finances 2020 (PLF) vise à améliorer le climat des affaires et à attirer l'investissement étranger.

Par Abdelkrim Salhi

L'entrée en vigueur du projet de loi de finances permettra la levée "des contraintes" sur l'investissement à la faveur de la suppression de la règle 49/51% régissant l'investissement étranger en Algérie, et dont le maintien a été décidé uniquement pour les secteurs stratégiques, notamment les hydrocarbures, a précisé M. Loukal, en répondant aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors des débats sur le texte. Evoquant la dernière note de la banque d’Algérie, le ministre a insisté qu’elle concerne exclusivement les étrangers. La direction générale des changes de la Banque d’Algérie a adressé, le 27 octobre dernier, une note aux banques pour les informer que “les agences de voyages et de tourisme désignées par l’Office national du hadj et de la omra pour la prise en charge et l’organisation de voyages de pèlerinage omra peuvent ordonner des transferts de fonds à partir de leurs comptes devises, personnes morales en règlement de leurs dépenses contractuelles au royaume d’Arabie saoudite”. Dans la même note, la Banque d’Algérie a rappelé qu’ »en application de l’article n°72 de la loi n°15-18 du 30 décembre portant loi de finances pour 2016 et de l’article n°3 du règlement du Conseil de la monnaie et du crédit n° 16-02 du 21 avril 2016, toute alimentation d’un compte devises pour un montant égal ou supérieur à l’équivalent de 1 000 euros doit être appuyée, préalablement, par une déclaration douanière d’importation de ce montant ». Pour le ministre des Finances, l’article n°72 de loi de finances pour 2016 et le règlement du Conseil de la monnaie et du crédit n° 16-02 du 21 avril 2016, sur lesquels la note de la Banque d’Algérie s’est appuyée, ne peuvent pas être appliqués aux comptes de vises des particuliers qui sont encadré par d’autres dispositions réglementaires. «La note de la banque d’Algérie, qui fait obligation de justifier de l’origine des fonds en devises, il est claire qu’elle concerne essentiellement les étrangers, comme exigé par l’article 72 de la loi de finances 2016 » a indiqué le ministre devant la commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation. Le représentant du gouvernement précise, par ailleurs, que les voyageurs résidents et non-résidents, sont concernés par le règlement du Conseil de la monnaie et du crédit n° 16-02 du 21 avril 2016, qui énonce l’obligation de déclarer les sommes en devises qui sont en leur possession. Un amendement a d’ailleurs été introduit, au projet de loi de finances 2020, et adopté par les députés La chambre basse, relevant le seuil à 5000 euros. Dans ses réponses aux sénateurs, le ministre des finances a rappelé que la Banque d’Algérie a publié, en juin 2018, une note qui exonère le client des banques de l’exigence, lors du dépôt de fonds en devises auprès de leurs guichets, des justificatifs, au-delà de ceux relatifs à son identité dans le cadre des exigences réglementaires en matière de connaissance du client.

Vers le réforme de la politique de subventions

Concernant les bureaux de change, le ministre des finances a que « les bureaux agrées par la Banque d'Algérie ont restitué leurs autorisations, à cause l'absence de bénéfice et la baisse de l'activité touristique ». M. Loukal a expliqué que l’activité des bureaux de change ne comprend pas la vente des devises contre des dinars algériens pour les résidents. Cela n’est possible que dans le cas de la convertibilité totale de la monnaie nationale. « Ce qui n’est pas à l’ordre du jour aujourd’hui » a-t-il souligné. L’activité des bureaux de change, soumis au contrôle de la Banque d’Algérie, se limite aux opérations de change manuelles. Ces dernières consistent en l’achat des devises contre des dinars auprès des non-résidents et résidents et la vente des devises au profit des personnes physiques non résidentes, à concurrence du reliquat des dinars en leur possession à la fin de leur séjour en Algérie et provenant d’une cession de devises préalablement réalisée. Sur un autre plan, le ministre des Finances a indiqué que l’Etat a entamé l’étude de la réforme des subventions et des transferts sociaux, dans le but de mettre en place des mécanismes pour cibler les ménages à faibles revenus. Les subventions généralisées, estime M. Loukal, constituent un grand fardeau sur le budget de l’Etat. Les autorités sont conscientes de la nécessité de mettre un nouveau système de subventions plus ciblés, qui profiteraient aux plus démunis. Pour autant, le ministre a précisé que la réforme des transferts « est une opération longue, compliquée et sensible sur les plans économique et social, nécessitant un examen rigoureux pour définir ses répercussions sur les citoyens ». Le grand argentier du pays a fait état de la décision de création d’une nouvelle agence, placée sous tutelle du ministère des finances pour gérer le programme de ciblage des familles. M. Loukal a laissé entendre que les mécanismes de subventions ciblés pourraient être mis en place l’année prochaine. L'Etat consacre annuellement près de 1800 milliards DA aux transferts sociaux directs et le même montant aux transferts indirects.

Réforme de la gouvernance des banques à partir du mois prochain.

Le ministre a parlé, également, de la réforme de la gouvernance des banques. Le programme de réforme va être mis en œuvre à partir du mois prochain. Il devrait être finalisé lors des assemblées générales, prévues en juin 2020. La réforme de la gouvernance concerne la professionnalisation des Conseils d'administrations des banques publiques, par l'intégration de membres indépendants choisis sur la base de leur professionnalisme, de leur maîtrise des services bancaires, financiers et économiques et de la technologie numérique, tout en séparant le rôle du Conseil d'administration de celui de Directeur général exécutif, chargé de la gestion opérationnelle de la banque. Il s'agit également de développer des systèmes efficaces de contrôle des performances financières de l'Etat et de renforcer la transparence et la production de données sur les politiques de développement. Dans un tweet, M. Rachid Sekak, estime que la volonté du gouvernement de réformer la gouvernance des banques publiques est une « bonne idée ». Mais, estime-t-il, elle est « largement insuffisante pour faire bouger " le mammouth » ». Pour lui, «une réforme ce n'est pas uniquement modifier la composition des Conseil d’administration des banques publiques. « C'est beaucoup plus vaste et certainement plus compliqué. Attention de ne pas encore une fois confondre le produit et l’emballage. Soyons rigoureux et ne tombons pas dans la facilité .... pour notre pays et pour l'avenir de nos enfants » écrit-il.

A. S.