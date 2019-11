Pour faciliter l’accès aux opportunités d’études supérieures aux États-Unis : Un Nouveau centre de conseil EducationUSA au World Learning

Selon les statistiques publiées la semaine dernière, le nombre d’étudiants algériens étudiant actuellement dans des établissements à travers les États-Unis a augmenté de 12,4% entre 2018 et 2019. Avec le soutien de l’ambassade américaine à Alger, EducationUSA a lancé un nouveau centre de conseil au bureau World Learning à Bir Khadem, à Alger.

Par Abdelkrim Salhi

Le centre proposera des ressources et des services de conseil dans le cadre du programme EducationUSA du Département d’État américain, qui promeut l’enseignement supérieur américain en offrant des informations précises, complètes et actuelles sur les possibilités d’études dans des établissements d’enseignement supérieur agréés des États-Unis. « L’Algérie contient tant de jeunes talentueux et ambitieux, et qui nous demandent souvent comment faire pour étudier aux États-Unis », a déclaré Mme Leah Bitat, représentante de World Learning en Algérie. « Nous sommes très heureux de pouvoir maintenant conseiller ces jeunes sur la manière de concrétiser leurs rêves : de rechercher des options, postuler aux universités, obtenir une aide financière et même surmonter des défis logistiques ». Le nouveau centre de conseil EducationUSA sera ouvert au public et proposera un calendrier régulier de séances de conseil en groupe, individuelles et en ligne afin de partager des informations sur chaque étape du processus de recherche de possibilités d’enseignement supérieur aux États-Unis. Le Centre organisera également des ateliers spécialisés à Alger et dans d’autres villes algériennes afin d’élargir l’accès au-delà de la capitale. « EducationUSA offre aux jeunes Algériens la possibilité de passer du temps aux États-Unis, d’obtenir une éducation de niveau international, puis de rentrer chez eux pour contribuer à la construction de l’Algérie », a déclaré M. Gautam Rana, chargé d’affaires à l’ambassade américaine à Alger. Selon les statistiques publiées la semaine dernière, le nombre d’étudiants algériens étudiant actuellement dans des établissements à travers les États-Unis a augmenté de 12,4% entre 2018 et 2019. Malgré cet exploit, le nombre total d’étudiants algériens étudiant aux États-Unis reste le plus faible de tout le Moyen-Orient / Afrique du Nord, dernier sur 19 pays. Les jeunes Algériens qui envisagent d’obtenir un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat aux États-Unis sont encouragés à visiter le centre de formation EducationUSA et à en apprendre davantage sur ses services. Des informations complètes sur les services EducationUSA en Algérie de World Learning et de l’ambassade américaine à Alger sont disponibles sur facebook.com/EducationUSAAlgeria et educationusa.state.gov.

A.S.