Conférence sur l'innovation et l'entreprenariat : Plus de 300 personnes participent dimanche à Constantine

Plus de 300 personnes entre étudiants, entreprises, chercheurs, universitaires et institutionnels prendront part à la conférence sur l'innovation et l'entreprenariat prévue dimanche et lundi prochains à l'université Abdelhamid Mehri Constantine 2, a-t-on appris auprès des organisateurs.

"A l'occasion de la célébration des journées mondiales de l'entreprenariat 2019, l'ANVREDET organise, en collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique-DGRSDT et en partenariat avec l'université Abdelhamid Mehri Constantine2, +Innovation & Entrepreneurship Conference, les 01 et 02 décembre 2019, à l'université Abdelhamid Mehri Constantine2", a indiqué l'agence dans un communiqué. Cet évènement qui regroupera plus de 300 personnes sera l'occasion de "débattre et échanger autour de l'entreprise et les enjeux de création de startups innovantes et sortir d'une feuille de route pour impulser la dynamique nécessaire à l'évolution de l'acte entrepreneurial en Algérie", a-t-on affirmé. Cette conférence vise à "mettre en relief les nouvelles tendances en termes de création d'entreprises plus dynamiques, concurrentielles et efficaces, baliser le terrain pour l'émergence d'écosystèmes favorables à la création de start up, spin off et encourager le travail collaboratif et en réseau", a souligné l'agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET). Elle vise également à favoriser la "réflexion autour de problématiques stratégiques et prioritaires pour l'économie nationale et les possibilités d'investissement, identification des secteurs concurrentiels à fort potentiel de croissance, et concrétisation du capital savoir déjà produit par les universitaires (résultats de la recherche) par des véritables projets économiques". Selon les organisateurs, l'évènement a aussi pour objectif d' "impulser une dynamique de concertation continue entre les différents acteurs à travers des évènements périodique en prolongement des résultats de cette conférence, initier et accompagner les étudiants entrepreneurs dans l'univers socio-économique à travers des évènements dédiés à cet effet". Il a pour but, en outre, de "mettre en place de structures ciblées d'accompagnement pour l'encouragement de l'acte d'entreprendre et la concrétisation des projets à travers des mesures simplifiées et de mettre au défi les créateurs de start-up de répondre aux besoins exprimés des acteurs de l'économie nationale". La conférence sera basée sur le principe du Talk en stand up, a expliqué l'ANVREDET, précisant qu'une série d'interventions sera animée, à l'occasion, par "un panel d'éminents spécialistes dans des domaines de pointe devant un public disposé en triangle concentriques autour de l'intervenant". De nombreuses thématiques seront explorées durant cette conférence, notamment l'homologation et l'accréditation, la recherche et le développement, l'efficacité industrielle et économique, les métiers de la logistique , le tourisme et l'artisanat, la prévention routière l'intelligence artificielle, la biotechnologie, la confiance en soi, relation et partenariat international, start-up à l'aune de l'économie de demain et les enjeux de la Big Data. Cinq workshops seront animés par des doctorants de HEC Koléa ainsi que par les fondateurs du programme Tassili de l'ESC Koléa, ont précisé les organisateurs. Ces workshops s'articuleront autour des thèmes: "définir une start-up,un incubateur, écosystème" avec l'objectif de "sortir avec un cadre légale consigné dans des décrets", propriété intellectuelle et reverse ingeneering: comment innover sans tomber dans le plagiat ou le vol industriel", "comment aider à l'émergence d'écosystème en adéquation avec les besoins économiques et sociétaux: projection dans l'économie de demain", "un observatoire de l'efficacité économique et industrielle: une nécessité absolue pour l'économie" et "innovation sociale".Parallèlement, l'ANVREDET organise au profit des jeunes porteurs d'idées innovantes, la cinquième édition du concours ID Tour dédiée aux thématiques de Smart University. Cette édition coïncide avec l'atelier de préparation du plan national de l'intelligence artificielle 2020-2030. L'ID Tour est un évènement d'immersion dans l'univers de l'entreprenariat, ont expliqué les organisateurs, soulignant que les étudiants participants à cette manifestation "sont soumis dans les conditions du réel au défi de l'innovation et créativité pour répondre à des problématiques socioéconomiques réelles".

A.A