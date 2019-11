Hydrogène : Une solution pour produire et stocker des énergies renouvelables

L’hydrogène durable représente une solution complémentaire pour produire et stocker des énergies renouvelables, a indiqué à Alger, le directeur général du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), Said Diaf.

S'exprimant lors de la 3ème édition du Symposium international de l’hydrogène durable, organisé par le CDER, deux jours durant, M. Diaf a expliqué que l’hydrogène durable peut contribuer au mix-énergétique de l'Algérie et constituer l'alternative énergétique "la plus adéquate" sur les plans économique et écologique. Pour lui, l’hydrogène durable peut être facilement stocké sur de grandes durées. Il peut être aussi utilisé soit comme fuel pour les véhicules soit pour refaire de l’électricité via les piles à combustibles. Pour sa part, le responsable de la division "hydrogène renouvelable" au CDER, Abdallah Khellaf, a relevé que le recours massif aux énergies renouvelables engendre des problèmes de gestion résultant de leur caractère intermittent. "Ceci provoque une grande fluctuation de la production énergétique et un déséquilibre entre l'offre et la demande", a-t-il expliqué. Pour le même responsable, afin de résoudre ce problème d'intermittence, le recours à l’hydrogène s’impose comme moyen de stockage et comme produit intermédiaire. La représentante de la division "hydrogène renouvelable" auprès du CDER, Rafika Bendries, a soutenu, quant à elle, que l’hydrogène permettait, lorsqu’il est produit à partir de ressources renouvelables grâce à des piles à combustible, de fournir de l’électricité et de la chaleur faibles en CO2. "Très polyvalent, l’hydrogène peut être transporté et stocké sous forme liquide ou gazeuse", a-t-elle expliqué. Elle dans ce cadre ajouté que l'utilisation de ce gaz peut aussi s'étaler aux procédés industriels, dans la production, le stockage et le transport d’énergie d’origine renouvelable. La 3ème édition du Symposium international de l'hydrogène durable permet de développer des coopérations internationales et constitue une occasion pour les différents acteurs nationaux, travaillant sur cette thématique, d'exposer leurs connaissances, selon les organisateurs. Avec la participation des principaux acteurs activant dans ce domaine et d'éminents experts internationaux, cette rencontre scientifique permettra également de sortir avec des solutions, des recommandations et des actions à entreprendre pour renforcer le développement de l'hydrogène comme énergie renouvelable. Plusieurs problématiques sont à l'ordre du jour de ce symposium, dont celles relatives "aux potentiels et les limites de développement de l'hydrogène, sa place dans le mix- énergétique et les procédures de son stockage, le degré d'avancée en recherche et développement (R&D) et les enjeux de l'émergence de l'hydrogène durable".

APS