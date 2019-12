Journée internationale des personnes handicapées : Ooredoo et la FAPH plaident pour les droits des personnes handicapées

Fidèle à ses initiatives de soutien aux personnes handicapées, Ooredoo entreprise citoyenne par excellence se joint à son partenaire, la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées (FAPH)

pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, coïncidant avec le 03 décembre de chaque année. Pour marquer cette date, Ooredoo et la FAPH ont organisé ce mardi 03 décembre 2019 à Alger, une rencontre sur le rôle et la participation des personnes handicapées dans le développement inclusif, équitable et durable. Cet événement a réuni une centaine de personnes vivant avec différents handicaps, venues pour soulever les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur quotidien et proposer des mesures d’accompagnement ainsi que des solutions pour améliorer leurs conditions de vie. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo est, depuis 2015, le partenaire de la FAPH, un mouvement national militant pour l’égalité des chances et la promotion des droits des personnes handicapées. Ce partenariat prévoit notamment la réalisation d’un projet d’accompagnement à l’autonomie et à la scolarisation des enfants handicapés ainsi que le soutien aux activités de la fédération. A travers cette action, Ooredoo réaffirme son engagement citoyen auprès des personnes handicapées et des instances militants pour leur autonomisation et leur épanouissement.