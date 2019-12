LPA : Les communes d'Alger procèderont à la convocation des souscripteurs fin décembre courant

Le vice-président de l'Assemblée populaire de Wilaya d'Alger (APW), chargé de l'habitat et de l'urbanisme, Yahia Nessal a fait savoir, que les communes relevant de la wilaya d'Alger devront prendre contact, fin décembre en cours, avec les souscripteurs de la formule logements promotionnels aidés (LPA) ayant été admis, pour le dépôt de leurs dossiers.

"Les dossiers du programme LPA font l'objet d'une minutieuse opération de tri pour ressortir les dossiers acceptés pour un quota de 10.000 unités consacrées à la wilaya d'Alger", a fait savoir M. Nessal dans une déclaration à la presse en marge de l'opération de remise de 1.330 unités de programme logements de type location-vente (AADL) et logements publics promotionnels (LPP). Les communes se chargeront de contacter les souscripteurs acceptés pour leur fixer un rendez-vous pour le dépôt des dossiers, a-t-il précisé. Les dossiers ont été examinés sur la base du fichier national du logement et du fichier de la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz), en sus d'autres critères relatifs à la situation sociale, a-t-il ajouté. Le même responsable a fait état de 262.000 demandes formulées par internet pour bénéficier de ce programme. M. Nessal a souligné que les souscripteurs n'ayant pas été admis lors de l'opération de tri seront pris en charge dès la consécration d'autres quotas de logements au titre de cette formule à Alger. Les 262.000 souscripteurs seront répartis, selon la priorité, sur des listes comportant 10.000 inscrits chacune à consulter en cas d'affectation de quotas de logements supplémentaires à la wilaya. Cette opération évitera aux autorités locales de procéder à un nouveau tri lorsqu'elles obtiennent de nouveaux quotas, a-t-il précisé, soulignant que cette méthode d'établissement des listes permettra de mettre les opérations d'octroi de logements à l'abri de toutes les manipulations et leur confèrera davantage de transparence. Le responsable a fait savoir, à ce propos, que des instructions avaient été données aux présidents des Assemblées populaires communales (APC) à l'effet de suivre cette méthode pour l'établissement des listes des logements sociaux et participatifs. Concernant les nombreux souscripteurs souhaitant bénéficier d'un logement promotionnel aidé, il a indiqué qu'"il n'est pas possible de convoquer d'un coup tous les souscripteurs mais qu'ils le seront selon la priorité". Le responsable a, par ailleurs, appelé le ministère de l'Habitat à accorder des quotas supplémentaires aux citoyens de la wilaya d'Alger, compte tenu du grand nombre de demandes enregistrées via Internet.

Attribution de 1.330 unités de logement "AADL" et "LPP"

Un total de 1.330 logements de type location-vente (AADL 2) et promotionnels publics (LPP) ont été attribués, aux souscripteurs, en sus de la remise de plusieurs actes de propriété aux bénéficiaires de la formule "AADL". Dans ce cadre, 1.000 souscripteurs du programme AADL 2 ont bénéficié de logements au niveau de la nouvelle ville Sidi Abdellah et de Ain Beniane, outre les 330 logements de type LPP distribués au niveau d'Alger, Blida, Tipaza et Chlef. Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a réitéré la détermination de l'Etat à parachever l'ensemble des programmes de logement jusqu'à satisfaction de toutes les demandes. Il a relevé, dans ce sens, que plusieurs actes de propriété avaient été remis aux souscripteurs des logements AADL, en application des instructions du Premier ministre Noureddine Bedoui, pour accorder tout l'intérêt à cette opération et remettre tous les actes à leurs propriétaires dans les délais prévus. Faisant état de plus de 682.000 unités, toutes formules confondues, en cours de réalisation, M. Beldjoud a indiqué que ces programmes "ne souffrent d’aucun problème pouvant retarder leur date de réception". Par formules, ces logements se répartissent sur 273.500 logements AADL, 217.500 logements publics locatifs (LPL), 114.000 logements de type participatif et promotionnel aidé (LPA), ainsi que près de 22.000 logements publics promotionnels (LPP), et près de 55.000 logements ruraux. Présentant le bilan du secteur au titre de l'exercice 2019, le ministre a fait état du lancement de la réalisation de 87 logements toutes formules confondues, dont plus de 29.000 Unités AADL et 18.000 LPA. Jusqu'au 31 octobre 2019, le secteur a enregistré, selon le ministre, la remise de 250.000 logements dont 100.000 LPL, 18.000 LPA participatifs et 67.000 AADL outre 2.000 LPP et 40.000 aides financières dans le cadre de l'habitat rural. Aussi, 20.500 logements ont été distribués dans le cadre des lotissements sociaux en sus de 2.500 aides financières destinées à la restauration des habitats et des bâtisses préfabriquées (chalets). S'agissant des prévisions du Secteur pour l'exercice à venir, le premier responsable du secteur, a fait savoir que l'année 2020 sera marquée par une nouvelle dynamique en matière de réalisation de logements devant être réceptionnés par milliers à compter du premier semestre de la même année. Annonçant la réception prochaine de près de 160.000 logements AADL à travers l'ensemble du territoire national, M. Beldjoud a affirmé que les programmes de logement, tous types confondus, avancent à bon rythme, saluant les efforts consentis par l'ensemble des intervenants. S'agissant de la rentrée scolaire 2020/2021, M. Beldjoud a indiqué que "le secteur a programmé la réalisation de 700 établissements éducatifs (primaire, CEM, lycée) devant être réceptionnés en août prochain". L'année 2020 verra également, selon le ministre, la réalisation et la réception de plus de 1.300 structures parascolaires (cantines, unités médicales) en sus d'autres infrastructures relevant d'autres secteurs à l'image de la santé, des sports, de sécurité et des télécommunications. Les délais de réalisation seront également réduits entre 4 et 8 mois pour ces structures, a-t-il indiqué, estimant qu'il s'agit d’un défi pour les "directions des équipements publics et les maitres d'œuvres".

R.N.