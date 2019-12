24e édition de "la Journée de l'Energie": : Début des travaux à Alger

Les travaux de la 24ème édition de "la Journée de l'Energie", dédiée cette année à la transition énergétique ont débuté samedi à Alger, en présence de hauts responsables du secteur de l'énergie et des experts.

Portant sur le thème "la révolution verte : un challenge pour la Société nationale de l'électricité et du gaz Sonelgaz", cette 24ème édition a été rehaussée par la présence de la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Fatma zohra Zerouati, le Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique Noureddine Yassaa, la secrétaire générale du ministère de l’Energie, Fatma-Zohra Cherfi, du P-dg de Sonelgaz Chaher Boulekhras, du président de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) et des représentants de l'Ecole nationale polytechnique (ENP). Dans une allocution à l'ouverture des travaux, la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati a mis en exergue les efforts de l’Algérie pour atteindre les objectifs du développement durable, à travers l’élaboration de plusieurs stratégies. Elle a, dans ce sens, cité l’adoption du premier plan national pour le climat pour la période 2020- 2030, ainsi que la création récente du Commissariat aux Energies renouvelables et l’efficacité énergétique. Pour sa part, la secrétaire générale du ministère de l’Energie, Fatma-Zohra Cherfi, a souligné la nécessité de de développer les énergies renouvelables. Ainsi, la 24ème édition de "la Journée de l'Energie" sera une occasion pour les participants de débattre des moyens pour promouvoir l’investissement dans le domaine des énergies renouvelables et maitriser la demande énergétique. Elle est aussi une opportunité pour les jeunes chercheurs d’échanger avec les industriels, selon Mme Cherfi. Organisée par Sonelgaz et l’Ecole polytechnique, cette journée témoigne de de l’intérêt que Sonelgaz accorde à la recherche scientifique, les travaux universitaires et pour le partenariat entreprises- universités en vue de promouvoir le génie local et créer de la richesse, a affirmé le P-dg de Sonelgaz, Chaher Boulekhras. A noter que les participants à cette journée vont débattre le "modèle énergétique à l'horizon 2030, la transition vers les énergies non carbonées à l'horizon 2030 dans un environnement en mutation permanente", selon les organisateurs. Il est également attendu que le Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, Noureddine Yassaa passe en revue la nouvelle politique adoptée par l'Algérie pour la réussite de la transition énergétique et les perspectives à court terme pour la mise en place de la stratégie nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dont les critères et les fondements seront définis avec l'association de l'ensemble des intervenants dans le domaine parmi les chercheurs, les jeunes investisseurs, les opérateurs économiques et les spécialistes.

APS