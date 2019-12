Cercle d’action et de réflexion autour de l’Entreprise (CARE) : Amélioration de l’accès des entreprises au financement

Suite aux recommandations du projet de programme de réformes Économiques de l'Entreprise (PREE), présenté le 12 juillet 2017 et soutenu par plus d’une trentaine d’associations professionnelles et d’organisations patronales (AP-OP), le Cercle d’action et de réflexion autour de l’Entreprise (CARE) en partenariat avec le Center for international private entreprise ( CIPE) a lancé un projet d’amélioration de l’accès des entreprises au financement.

Par Abdelkrim Salhi

Ce projet vise les PME plus particulièrement. Dans un premier temps, le projet a rassemblé les parties prenantes intervenant dans le processus de financement des entreprises afin de former une Task-Force susceptible d’identifier les difficultés rencontrées par les entreprises algériennes, et en particulier les PME, dans leur recherche de financement. Dans ses premiers travaux, lancés en mai 2019, la Task-Force a insisté sur les manques à combler dans le dispositif de financement actuel des entreprises: formations, informations, outils de financement, etc… Dans un second temps, elle a développé un kit de formation afin de permettre aux PME de renforcer leurs capacités d’accès aux financements. Pour le projet pilote, la Task-Force sélectionnera une vingtaine de PME à fort potentiel de croissance et les accompagnera grâce au programme de formation développé. En parallèle, le projet maintiendra une étroite collaboration avec les AP-OP afin de développer leurs capacités d’accompagnement des PME dans le domaine de l’accès au financement. Ce type de démarches sera illustré par quelques expériences réussies en Asie du Sud-Est ou au Moyen-Orient. Le projet vise trois objectifs. Le premier concerne le renforcement des capacités des banques et institutions financières à offrir de meilleurs services de financement aux entreprises et en particulier aux PME Le deuxième porte sur le développement d’un kit de formation adapté permettant l’amélioration de l’accès au financement des PME et accompagnement d’une vingtaine d’entreprises à fort potentiel. Il s’agit notamment de l’élaboration d’une boite à outils pédagogiques, adaptée à l’environnement des PME algériennes, comprenant des modules méthodologiques d’accès au financement, de m’élaboration et mise en place d’une formation de formateurs. Il s’agit aussi, de sélectionner et d’accompagner une vingtaine de PME à fort potentiel de croissance et d’un Suivi des entreprises pilotes sélectionnées dans leurs démarches d’accès au financement. Le troisième objectif touche au développement des capacités des AP-OP à adopter une stratégie d’aide aux PME dans leurs démarches de recherche de financement. La Task-Force est compose de représentants d'établissements bancaires et financier (FGAR, Bourse d'Alger, BDL, AfricInvest), les représentants d'AP/OP (CIPA, CJD, CARE) et des experts indépendants comme Rachid Sekak, ancien fonctionnaire de la Banque d'Algérie. Depuis le lancement des travaux en mai dernier, la Task-Force F a produit une expertise sur la situation du secteur bancaire en Algérie. Depuis novembre, elle travaille à mettre en place le cursus de formation des entreprises à l'accès au financement.

