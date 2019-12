Montage automobile des véhicules de tourisme et du transport du personnel et de marchandises : Recul des importations des collections SKD

Par Abdelkrim Salhi

L'Algérie a importé pour 2,30 milliards de dollars de kits (SKD) destinés au montage automobile des véhicules de tourisme et du transport du personnel et de marchandises, durant les neuf premiers mois 2019, contre 2,53 milliards de dollars à la même période de l'année dernière, enregistrant pour la première fois une baisse de 228,05 millions de dollars (-9%), selon les chiffres de la direction générale des Douanes (DGD), repris par l’APS. Ce recul des collections SKD, s'explique, essentiellement, par une baisse des importations de kits SKD, destinées au montage des voitures de tourisme, et ce malgré la hausse des kits importés destinés aux véhicules de transport de marchandises. En effet, les importations des collections SKD des véhicules légers, qui représentent 16,42% de la structure des importations des principaux produits du groupe "biens d'équipements industriels", ont atteint près de 1,73 milliard de dollars sur les neuf premiers mois de 2019, contre près de 2,12 milliards de dollars, durant la même période de comparaison 2018, soit une baisse de 392,49 millions de dollars, ce qui représente (-18,52%), selon les données de la direction des Etudes et Prospectives des Douanes (DEPD). De janvier à septembre 2019, les importations de collections SKD destinés aux véhicules utilitaires, qui ont représenté 5,50% du groupe "biens d'équipement industriels", ils ont totalisé près de 578 millions de dollars contre 413,55 millions de dollars durant la même période de l'année dernière, enregistrant ainsi une hausse de 39,76%, précisent les données provisoires des Douanes. Il est à relever, que le groupe des biens d'équipements industriels, a occupé le premier rang de la structure des importations globales avec une part de 32,43%, pour une valeur globale de près de 10,52 milliards de dollars contre plus de 11,87 milliards de dollars, en baisse de 11,46% durant la même période de comparaison. Les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles servant à l'entretien des véhicules d'occasion, elles ont atteint 292,62 millions de dollars, contre les neuf mois 2019 contre 271,38 millions de dollars la même période de l'année d'avant, en hausse de 7,83%. Le montant des importations des machines agricoles de récolte et de triage et autres a été évalué à 78,2 millions de dollars, contre 51,19 millions de dollars, en hausse également de 52,76%, précisent les données statistiques des Douanes. En revanche, les importations des machines pour le nettoyage, le triage et criblage des grains ou légumes secs, ont baissé à 18,78 millions de dollars, contre 62,29 millions à la même période de 2018, soit un recul de 69,86%. Cette tendance baissière a touché aussi la facture des importations des tracteurs, qui a atteint 177,53 millions de dollars, contre 212,56 millions de dollars (-16,48%). Les importations des machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, elles ont, également, reculé de 3,39% pour totaliser 239,51 millions de dollars durant les neuf premiers mois de 2019 contre 247,92 millions de dollars à la même période en 2018. En mai dernier, des décisions importantes avaient été prises par le gouvernement pour faire baisser la facture d'importation des kits SKD destinés au montage des voitures touristiques, ainsi qu'à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et de la téléphonie mobile. Une correspondance adressée par la direction générale des Douanes à ses services, avait précisé que les quotas d'importation des kits "SKD" alloués pour l'année 2019, aux quatre principaux constructeurs automobiles, dont les projets et les programmes de production (modèles) ont été validés par le Conseil national de l'Investissement (CNI). Il s'agit de la SPA Renault-Algérie Production (RAP), la SARL Tahkout manufacturing company, la SPA Sovac production et enfin la SARL Gloviz (KIA). A cet effet, il est utile de rappeler que la ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, avait affirmé, que les mesures du gouvernement concernant la réduction de la facture de l'importation des kits "CKD-SKD", étaient "transitoires" et visaient un réajustement de la balance des paiements. Une autre nouvelle mesure, qui s'inscrit dans le cadre d'une "vision globale" sur l'industrie automobile, qui prendra en charge notamment la problématique de l'assemblage CKD/SKD, concernant l'autorisation d'importation des véhicules légers de moins de trois ans. En effet, la loi de finances 2020, autorise les citoyens à importer des véhicules touristiques d'occasion à moteur essence, de moins de trois ans, à leurs propres frais et paiement des droits et taxes afférents. En 2018, la facture globale d'importation des collections CKD/SKD destinées au montage de véhicules (de tourisme et utilitaires) et l'importation des véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises (produits finis) s'est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars, contre 2,2 milliards de dollars en 2017, en hausse annuelle de 1,53 milliard de dollars (+70%). Le montage local des véhicules a réalisé en 2018 une production de 4.500 véhicules industriels et 180.000 véhicules de tourisme, contre 110.000 véhicules de tourisme en 2017.

