Contrôle des produits pharmaceutiques : La Cour des comptes relève de nombreuses faiblesses

Les vérifications effectuées, par la Cour, au titre des exercices 2014 à 2017, au niveau du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP), ont fait état de nombreuses faiblesses dans la gestion du laboratoire, ainsi que des lacunes dans la prise en charge de ses missions de contrôle et d’expertise des produits pharmaceutiques mis sur le marché national dont l’étendue exigée par les textes en la matière, n’est pas couverte par le laboratoire.

Par Abdelkrim Salhi

« L’organisation du laboratoire est caractérisée par une activité limitée des organes délibérants, la non-conformité de l’organigramme appliqué avec l’arrêté fixant l’organisation de l’établissement et l’insuffisance des procédures de gestion et du système d’information mis en place » relève la Cour des comptes dans son rapport annuel 2019. La gestion des ressources humaines est entachée par de nombreuses irrégularités et défaillances qui sont de nature à entraver le fonctionnement du laboratoire et d’affecter l’efficacité et la qualité des contrôles qu’il assure. En matière budgétaire, il a été relevé, notamment, l’inobservation des procédures d’exécution des opérations de recettes, la non fiabilité des recouvrements effectués au titre de taxes d’enregistrement et de contrôle des produits pharmaceutiques, en plus d’anomalies dans l’exécution des marchés. S’agissant de l’exercice de ses missions, celles-ci ne sont pas pleinement assurées. Ainsi, il a été constaté l’absence de contrôle physico-chimique, lors de l’enregistrement des produits pharmaceutiques, pour manque de réactifs et d’équipements. Concernant le contrôle de la qualité des produits commercialisés sur le marché national, les produits pharmaceutiques acquis dans le cadre de l’autorisation temporaire d’utilisation ne sont pas contrôlés alors que les dispositifs médicaux sont peu contrôlés. Il est relevé également l’absence de contrôle qualité des vaccins et réactifs mis sur le marché, et l’insuffisance des contrôles des stupéfiants et des produits cytotoxiques. De même, les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire et les plantes médicinales ne sont pas contrôlés. Les investigations de la Cour des comptes font ressortir que les services du LNCPP libèrent plusieurs lots de médicaments, ainsi que des réactifs et produits chimiques, sans les soumettre aux différentes phases de contrôle de la qualité requises. Le rapport relève que au titre de la période 2014-2017, 337 produits ont été importés et commercialisés par la PCH en l’absence des analyses et des contrôles du LNCPP, dont 43% ont concerné la classe métabolisme nutrition diabète et 19% des antalgiques. Des dispositifs médicaux sont peu contrôlés par le LNCPP. Très peu de dispositifs médicaux font l’objet de certificat de libération (après évaluation et analyse) par le LNCPP. Généralement, les produits concernés sont libérés sur la base du certificat d’analyse du fabricant. Or, l’importateur doit détenir pour chaque lot de médicaments et dispositifs médicaux importés un certificat de conformité délivré par le LNCPP. Les dispositifs médicaux issus de la production nationale représentant plus de 90% des lots réceptionnés par la PCH ne sont pas soumis au contrôle du LNCPP. Durant la période de 2014 à 2016, 6.272 de Pace Maker n’ont pas été contrôlés par celui-ci. La Cour des comptes évoque également l’absence de contrôle qualité des vaccins et réactifs. L’exploitation des données fournies par la PCH en ce qui concerne les produits de la cancérologie réceptionnés et présentés au contrôle du LNCPP, fait apparaître que très peu de produits pharmaceutiques de la classe cancérologie font l’objet de certificat de libération (après évaluation et analyse). Les produits issus de la production nationale ne sont pas soumis au contrôle du LNCPP, alors que 95% de ceux importés sont libérés avec la mention « sous toute réserve » ou « sous la responsabilité du fabricant ». Ces produits ne subissent pas le contrôle pharmaco-toxicologique, les produits anticancéreux de forme sèche ne font pas l’objet de contrôle microbiologique et physicochimique

A. S.