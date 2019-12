Selon Mohamed Loukal : Les banques appelées à participer au financement "sain et durable" de l'économie nationale

Les banques sont appelées à jouer un rôle important dans le financement "sain et durable" de l'économie nationale, a affirmé mercredi à Alger le ministre des Finances, Mohamed Loukal.

"Le rôle des banques, en contexte de difficultés financières, dans le financement sain et durable de l'économie, est plus que jamais crucial", a précisé le ministre lors de la cérémonie d'installation du nouveau P-dg de la Banque nationale d'Algérie (BNA),M. Ferahta Miloud. Il a, dans ce cadre, souligné que "l'implication plus rigoureuse du système bancaire et financier est fondamentale, à s'inscrire dans cette exigence, par une disponibilité de ressources adéquates, grâce à sa capacité d'amélioration des services bancaires et par une politique plus agressive d'offres de services innovants, y compris une politique de taux de placement plus attrayants". En effet, "la collecte des ressources est l'un des talons d'Achille de notre système bancaire", a poursuivi- le ministre. M. Loukal a, à ce titre, précisé que les banques étaient interpellées à améliorer leurs capacités à accompagner la création et le développement des entreprises notamment la PME productive. Elles sont aussi appelées à participer, par des financements multiformes, à la croissance de l'économie nationale et à sa diversification. Le ministre a saisi l'occasion pour inviter les banques à "développer d'avantage d'agressivité commerciale en matière de la collecte des ressources, notamment en direction de la masse monétaires non bancarisées, par une offre de services plus large et de produits innovants, notamment ceux liés à la finance participative devant permettre d'élargir les segments de clientèle des banques" .Il y a 4.500 mds de DA qui n'intègrent pas le circuit bancaire national, dont 2.500 mds de DA thésaurisés chez des particuliers, a-t-il rappelé. Il a, dans ce cadre, affirmé que "l'amélioration et le développement de l'intermédiaire bancaire devrait nécessairement reposer sur la modernisation des systèmes d'information des banques". Ces systèmes permettront une meilleure maîtrise du cadre managérial et de la gestion des banques, a-t-il soutenu. Il s'agit aussi, selon le ministre, de la modernisation des banques et établissements financiers qui devrait se tourner résolument vers la numérisation, vecteur puissant, pour une " plus large inclusion financière, tant en terme de collecte de l'épargne qu'en terme de facilitation de l'accès au crédit". Le ministre a également souligné que "la mise à niveau permanente de la ressource humaine des banques et de sa qualification, est capitale, en vue d'aborder la réforme financière par une aptitude plus marquée face aux nombreux défis notamment à l'égard de nouveaux métiers induits".

La réforme de la gouvernance des banques publiques, un axe stratégique

Evoquant la réforme de la gouvernance des banques publiques, M.Loukal a indiqué que " dans la sphère bancaire, la réforme de la gouvernance des banques publiques, récemment décidée par le gouvernement, doit constituer, dans ce cadre, un axe stratégique majeur guidé par les principes d'autonomie, l'efficacité et l'obligation de performance". Cette réforme "doit constituer le signal fort, de l'orientation des nécessaires réformes bancaires, à même de promouvoir la concurrence et davantage d'efficacité dans l'intermédiation bancaire", a-t-il ajouté. Elle vise à "rehausser l'activité bancaire, à travers une meilleure gouvernance des Banques publiques, compte tenu de leur poids, dans la sphère bancaire et financière et des défis qui leur sont assignés, en matière de performance, d'efficience managériale et d'approches prospective", a expliqué le ministre. Selon lui, " il s'agit, à travers cette réforme (réforme de la gouvernance des banques publiques ndlr), de l'amorce du processus de mise à niveau des banques publiques, afin de leur permettre d'agir en vecteur de développement économique du pays, en matière de bancarisation, d'inclusion financière et de financiarisation de l'économie pour une croissance inclusive".Il a, dans ce cadre, réaffirmer que le début de la mise en œuvre "effective" des réformes dans les banques publiques, se fera à partir du 15 décembre courant, à travers l'intégration d'administrateurs indépendants au sein des Conseils d'administration de chaque banque. S'adressant au staff de la BNA, le ministre a noté qu'il était attendu de cette banque une activation dans le sens de l’intensification, en matière de collecte de l'épargne, y compris en dynamisant l'action commerciale, et la poursuite des efforts de bancarisation et d'amélioration du niveau d'inclusion financière. Il est aussi attendu de cette banque publique, la prospection active de nouveaux segments de clientèle par le lancement de produits d'épargne adaptés et l'élargissement de l'usage des instruments, ainsi que l'adoption des stratégies de communication actives pour soutenir une diffusion plus large des produits bancaires. Créée en juillet 1966, la BNA, première banque commerciale nationale en Algérie, active particulièrement dans le domaine des prêts et de la gestion de l'épargne en faveur des familles et des entreprises.

Comptes devises : Nouvelle note de la Banque d’Algérie

Les mesures adoptées dans le traitement par les banques des opérations sur les comptes devises des particuliers s’inscrivent dans le cadre des directives de la Banque d’Algérie (BA), visant à promouvoir l’inclusion financière, a précisé la Banque centrale dans une nouvelle note adressée aux banques et établissements financiers. « Les mesures à adopter dans le traitement desdites opérations, doivent continuer à s’inscrire dans le sillage des directives figurant dans les notes n 01-2018 du 14 février 2018 et n 02- 2018 du 19 juin 2018 de la Banque d’Algérie », selon le document de la BA, publié via l’agence officielle. « Les banques sont invitées, dans le cadre de la promotion de l’inclusion financière relative à l’épargne en devises des particuliers, à faciliter l’ouverture desdits comptes et de leur alimentation, à l’instar de ceux libellés en monnaie nationale, dans le respect du dispositif législatif et réglementaire en vigueur », selon la même source. Cela étant rappelé, a-t-elle poursuivi, « sans se départir de l’observation de la diligence et du devoir de vigilance, nécessaire » en matière de connaissance de leurs clients et de la cohérence des opérations (versements, virements, retraits, des mouvements opérés et de la marche du compte..), initiées sur les comptes des clients, au regard de leur profil, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Etant entendu, que « les seuils de référence fixés par voie légale et réglementaire, se rapportent aux déclarations douanières que doivent observer les voyageurs résidents et non-résidents, en provenance de ou à destination de l’étranger, en conséquence, toute disposition contraire est nulle et non avenue », a ajouté la note de la BA. Pour rappel, le ministre des Finances, Mohamed Loukal avait précisé récemment à l’APN que la dernière note de la Banque d’Algérie (BA) relative à l’obligation de déclarer l’origine des dépôts bancaires en devises « concerne exclusivement les étrangers ». Le 27 octobre, la BA avait demandé aux banques dans une correspondance que » toute alimentation d’un compte devises pour un montant égal ou supérieur à l’équivalent de mille (1.000 euros) doit être appuyée, préalablement, par une déclaration douanière d’importation de ce montant ». Le ministre a rappelé qu’il avait personnellement exempté les citoyens, en juin 2018, lorsqu’il était gouverneur de la BA, de déclarer la source d’alimentation en monnaie nationale et en devises. «Cette mesure incitative a permis de drainer environ 500 millions de dollars en nouveaux dépôts en seulement sept mois », avait indiqué M. Loukal, mettant l’accent sur l’impératif d’asseoir « la confiance entre le client, l’administration et les banques ».

