Regus: Le leader mondial des espaces de travail flexibles : Renforce sa présence en Algérie et ouvre un nouveau site à Setif

Dans sa volonté d’être au plus près des entrepreneurs du continent, Regus annonce l’inauguration d’un troisième espace de bureaux et de coworking à Sétif

Jeudi dernier, Regus, leader mondial des espaces de travail flexibles et de de coworking, a lancé officiellement son 3e centre d’affaires en Algérie au Park-Mall de Sétif. Le centre, qui se situe au niveau du 16e étage du Park Mall de Sétif, a été inauguré en présence de Tarek Abou-Zeinab, di-recteur de Regus Afrique Francophone et Malik Khanfri Directeur Général de la SPA «Promba-ti», détentrice et gestionnaire du Park Mall de Sétif. "Pour cette première implantation en dehors d’Alger, nous avons choisi Le Park Mall de Setif, pour son dynamisme et sa modernité », précise Tarek Abou-Zeinab. Au son mélodieux du Kanoun, les visiteurs ont fait « le tour du propriétaire » et découvert 671 mètres carrés d’espaces de travail offerts aux entrepreneurs : 41 bureaux privés, 120 postes de travail, un espace de coworking et une salle de réunion. Meriem Ferguene «Area Manager» de Regus en Algérie a fait la visite des lieux en présentant le concept de bureaux clés en main avec tous les services indispensables pour les entreprises : secrétariat téléphonique, salles de réunion, gestion du courrier, domiciliation... « Nos clients, qu’ils soient domiciliés dans ce centre ou simplement de passage, ont tout à porter de main pour travailler et être concentrés à 100% sur leur activité. Notre métier chez Regus est d’offrir cette solution à valeur ajoutée pour tout type d’entreprise », précise Meriem Ferguene. Le leader du coworking réfléchit à développer son maillage de centres d’affaires en Algérie et parle d’Hassi Messaoud, Oran ou encore Constantine. En attendant, Regus ouvrira en 2020 son 4e centre d’affaires à Hydra dans le secteur d’Alger. L’Algérie, 4e économie du continent Africain, bénéficiant d’une situation géostratégique excep-tionnelle, est devenu un marché prometteur pour IWG (International Workplace Group), maison mère de Regus. Regus, qui dispose déjà de 2 centres d’affaires localisés à Alger, a fait le choix de s’implanter dans la wilaya de Setif, symbole de dynamisme et de diversification de l’économie nationale. Ainsi, Regus développe son maillage de centres d’affaire en Algérie après avoir ouvert ses deux premiers sites à Alger : « Les Pins Maritime » à Mohammadia et le « Business centre » de Bab-Ezzouar. La marque historique du groupe IWG propose différents espaces de travail flexibles à la carte (bureaux privatifs, espace de coworking, salles de réunion, business lounge) pour tout type d’entreprise : de la start-up au groupe mondial, en mettant l’accent sur l’accessibilité du site et la qualité des bâtiments. Une large gamme de services « clef-en-main » y sont disponibles : secréta-riat téléphonique, gestion du courrier, salles de réunion, domiciliation et un accès ultra-performant à l’internet haut débit. Les équipes des centres accueillent les clients en plusieurs langues (fran-çais, anglais, arabe, etc.) et assurent le fonctionnement opérationnel des sites. Avec une présence dans 20 pays d’Afrique et 3300 sites dans le monde, être membre Regus dé-livre un accès à une communauté de 2.5 millions de clients et partenaires dans le monde. Tarek Abou-Zeinab, Country Manager d’IWG en Afrique déclare : « Nous sommes très heureux de renforcer notre présence en Algérie. Au moment où l’Algérie diversifie de plus en plus son éco-nomie, nous nous devions d’être présents en arrivant symboliquement dans la wilaya de Setif. Re-gus, notamment à travers ses espaces de coworking et ses services, offre un cadre propice à l’entrepreneuriat. Le recours aux espaces de travail partagés contribue à dynamiser le chiffre d’affaires grâce à l’accompagnement sur mesure proposé par nos équipes sur place. »

M.B.