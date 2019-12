En provenance de Dubaï via Barcelone. : Emirates accueillie par un arc-en-ciel à Mexico

La compagnie aérienne Emirates Airlines s’est posée pour la première fois à Mexico, en provenance de Dubaï via Barcelone.

Depuis le 9 décembre 2019, la compagnie émiratie propose un vol quotidien entre sa base à Dubaï et l’aéroport de Mexico-Benito Juarez, opéré en Boeing 777-200LR pouvant accueillir 38 passagers en classe Affaires et 264 en Economie.

Les départs des Emirats Arabes Unis sont programmés à 3h30 pour arriver à 8h00 à Barcelone-El Prat, en repartir à 9h55 et se poser à 16h15 ; les vols retour quittent le Mexique à 19h40 pour atterrir le lendemain à 13h25 en Catalogne, redécoller à 15h10 et arriver le surlendemain à 0h45. Si Emirates Airlines est la première compagnie du Golfe à desservir la capitale mexicaine, elle est en concurrence directe entre Barcelone et Mexico avec Aeromexico, dont la guérilla juridique contre les droits de cinquième liberté a pris fin le mois dernier, après que les Emirats Arabes Unis et le Mexique ont signé un accord aérien. Elle vient par ailleurs de signer un accord de partage de codes avec la low cost Interjet, donnant à ses passagers la possibilité de continuer leur route vers 12 destinations domestiques et plus de 15 internationales. Le vol inaugural était « plein avec plus de 300 passagers au départ », et comptait parmi l’équipage le pilote mexicain Gabriel Noltenius Hahnel, atndis qu’en soute se trouvaient 13 tonnes de fret (sur 14 possibles). Interrogé à l’arrivée au Mexique par ArabianBusiness, le VP Opérations commercial, Amériques Salem Obaidallah a soulignait que la demande était déjà forte sur cette nouvelle route, avec des coefficients d’occupation « qui devraient augmenter pendant la période des voyages de Noël à 85% », ce qui indique « que ce sera un excellent itinéraire pour nous, non seulement du côté passager, mais aussi du côté cargo » en particulier pour l’exportation depuis le Mexique d’avocats et autres produits frais. Les problèmes avec Aeromexico et les syndicats de pilotes du pays « ont été réglés », a-t-il assuré.

M.B