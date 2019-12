Industrie : La production du secteur public bondit de 4,6% au 3è trimestre 2019

La production industrielle du secteur public, a enregistré une hausse de 4,6% au 3è trimestre 2019, période durant laquelle plusieurs secteurs avaient connu des "améliorations appréciables" par rapport à la même période en 2018, a appris l'APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

nce a situé la moyenne de la production industrielle publique sur les neuf premiers mois de l'année en cours à +5% par rapport à la même période de l'année écoulée, indique l'Office. Les secteurs concernés par cette amélioration sont les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE), les industries agro-alimentaires, l'énergie et les hydrocarbures, a précisé la même source. La production industrielle des ISMMEE a connu une augmentation de 21% durant le 3è trimestre 2019, "un taux appréciable", relève l'Office, mais en recul par rapport à ceux enregistrés aux deux premiers trimestres, avec respectivement +33,4% et +32%, situant la hausse de la production à 29% entre janvier et septembre 2019, par rapport à la même période de 2018. Plusieurs activités, des ISMMEE, ont contribué à cette performance, essentiellement, les branches de sidérurgie et transformation de la fonte et acier (+68,1%), les biens d'équipement métalliques (+63,6%), et celle de fabrication des biens d'équipement électrique (61%). Le secteur de l'énergie (électricité) a continué sa performance avec une hausse de la production de 8,3%, soit une variation aussi importante que celles inscrites aux deux premiers trimestres, respectivement +5,1% et +9,5%, situant la croissance de la production du secteur à 7,7%, sur les neuf premiers mois de 2019. Cette tendance haussière a concerné également les industries agro-alimentaires qui ont enregistré une hausse de la production de 4,4% au 3è trimestre et de 2,7% par rapport à la même période en 2018. Cette performance est due à l'amélioration des activités des branches du secteur, à savoir, la fabrication des produits alimentaires pour animaux (+14,9%), l'industrie du lait (+3,9%) et le travail du grain (+3,8%). Le secteur des hydrocarbures a poursuivi sa performance pour le 2è trimestre consécutif, avec une hausse de production de 3,2% durant le 3è trimestre de l'année en cours. Ce taux positif est dû aux performances réalisés par les branches liquéfaction gaz naturel (26,6%) et le raffinage du pétrole brut (6, 9%), alors que la branche de la production du pétrole brut et gaz naturel a reculé de -1,3%. Ces résultats ont situé la production du secteur à 1% sur les neufs premiers mois de 2019, par rapport à la même période de 2018. Après des hausses appréciables, qui ont été enregistrées durant le 1er et le second trimestres 2019, avec respectivement 58,3% et 128,4%, les industries diverses ont poursuivi leur performance, mais de moindre importance, avec une hausse de production de 10,5% au 3è trimestre 2019, situant, ainsi la moyenne de production à 56,1% durant les neuf mois 2019.

Recul de la production dans six secteurs

Par ailleurs, l'ONS, relève que six secteurs industriels ont enregistré un recul de production au 3è trimestre 2019 et par rapport à la même période en 2018. Ainsi des baisses ont concerné les secteurs des bois, liège et papier, les matériaux de construction, les industries chimiques, les textiles, les mines et carrières et enfin celui des cuirs et chaussures. S'agissant des industries de bois, liège et papier, elles ont baissé de 23,1%, en raison essentiellement d'un recul de production dans la branche de la menuiserie générale (-53,2%), et celle de l'industrie de l'ameublement (-29,6%). Pour ce qui est du secteur des matériaux de construction, céramique et verre, sa production a reculé de 12,1%. Cette variation négative a été engendrée, notamment, par la branche de fabrication des liants hydriques (-16,3%) et l'industrie du verre (-0,7%). La baisse de production de 6,1% enregistrée par les industries des textiles, a été nettement perceptible au niveau des biens de consommation, qui ont chuté de 45,9%. Les industries chimiques ont, également reculé de 12,1% au 3è trimestre 2019 et par rapport à la même période en 2018. Cette tendance baissière est due au recul de la production relevée au niveau de plusieurs branches du secteur. La branche de fabrication des autres produits chimiques a affiché une baisse assez sensible, soit 23,4%, celle des produits pharmaceutiques (-14,5%), la fabrication de peinture (-20,5%) et chimie organique de base avec (-14,7%). Pour le secteur des textiles, il a connu une variation négative de 6,1%. Cette baisse s'explique, notamment par une chute de 45,9% des biens de consommation. La production des mines et carrières a, également, baissé de 4,7% au 3è trimestre 2019. Ce résultat est due à des baisses de production des branches extraction de minerai de matières minérales (-34%), l'extraction du sel (-20%) et enfin l'extraction de la pierre argile et sable avec -11,1%. Après des hausses successives amorcées dès le 2è trimestre 2018, la production des cuirs et chaussures a reculé de 1,2% durant le 3è trimestre 2019.Ce résultat est due, particulièrement, à la baisse de 7,3% de la production des biens intermédiaires.

S.A.