Electricité : Vers l'installation une capacité additionnelle de 20.000 MW dans 10 ans

Le groupe Sonelgaz envisage d’augmenter ses capacités de production électrique de 20.000 MW additionnelles dans 10 ans, a indiqué à Alger le PDG du groupe, Chaher Boulakhras. "Nous disposons aujourd’hui d’un parc de production totalisant une capacité installée de 21.000 MW.

Pour répondre à la demande additionnelle prévue, nous allons réaliser en l’espace de 10 ans un parc de production équivalent à celui réalisé en 50 ans, soit 20.000 MW de capacité supplémentaire", a déclaré M. Boulakhras lors de la cérémonie de remise d’une commande de fabrication locale d’équipements énergétiques dans le cadre du partenariat avec l’américain General Electric (GE). Toutefois, la concrétisation de cet important programme est conditionnée par le développement de capacités locales de réalisation et d’une industrie locale des équipements et composants qui "contribuera à assurer notre sécurité énergétique mais aussi construira un puissant catalyseur pour la diversification de l’économie nationale", souligne le PDG. Dans ce sens, M. Boulakhras a mis en exergue la stratégie d’intégration nationale de Sonelgaz qui s’appuie notamment sur des partenariats avec des groupes industriels internationaux spécialisés dans la production des équipements et des technologies, en accompagnement d’un développement d’une industrie de sous-traitance locale. Cette stratégie vise également à "algérianiser" la maintenance, fabriquer localement les pièces de rechange, localiser en Algérie des usines de fabrication d’équipements de pointe, de développer le génie et l’expertise en matière d’engineering, de réalisation et de montage, selon le PDG. "L’objectif consiste en la mise en œuvre d’une série de projets industriels en partenariat basés sur la valorisation des ressources locales et des avantages comparatifs dont jouit notre pays", a-t-il noté.

Vers l’abandon du "Clé-en-main"

Le PDG de Sonelgaz a souligné, par ailleurs, que le groupe compte abandonner la formule "Clé-en-main" dans les contrats concernant les ouvrages complexes qui seront désormais réalisés en lots totalement décomposés. "Cette décomposition des lots favorisera la fabrication locale de bon nombre de composants et l’émergence, localement, de nouvelles petites entreprises et sociétés sous-traitantes, y compris de réalisation", a relevé M. Boulakhras. Dans le cadre de sa stratégie d’intégration nationale, Sonelgaz a conclu jusque-là cinq partenariats industriels: General Electric Algeria turbines (GEAT) (créée en 2014, entre Sonelgaz et General Electric) de Vijai Electronicals Algérie (VEA) (créée en 2018 entre Sonelgaz, Electro-Industries et l’indien Vijai Electricals), Boliers Handassa Industrie Algérie (BHI) (créée en 2019 entre Sonelgaz, IMetal et le Sud-coréen BHI ), Sediver Algérie (créée en 2019 entre Sonelgaz, Enava, AI Elec et le français Sediver), Hyenco (créée en 2015 entre Sonelgaz, les sud-coréens Hyundai et Daewoo).

R.N.