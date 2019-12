Lauréats des Challenges 2019 : Ooredoo récompense les points de vente et co-distributeurs partenaires de la région Est

Fidèle à sa politique de renforcement de ses liens avec ses partenaires, Ooredoo a organisé ce mardi 17 décembre 2019 à l’hôtel Sheraton d’Annaba, une cérémonie de récompense

des points de vente et des co-distributeurs de la région Est lauréats de ses challenges de l’année 2019. Cette cérémonie a réuni l’encadrement de Ooredoo, à sa tête, le Directeur général, M. Nikolai Beckers et les représentants des points de vente et co-distributeurs partenaires. Durant cette cérémonie de la région Est, qui vient clôturer les challenges dédiés aux points de vente et co-distributeurs de Ooredoo, treize partenaires ont été récompensés par des cadeaux de valeur en reconnaissance à leurs efforts et aux résultats exceptionnels qu’ils ont réalisés tout au long de l’année 2019. Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a déjà organisé dernièrement des cérémonies de récompenses de ses partenaires des régions Centre et Ouest. A travers cette action, Ooredoo aspire à se rapprocher davantage de ses clients partout en Algérie et répondre de manière optimale à leurs besoins par le renforcement de son partenariat avec les points de ventes et les distributeurs.