Programme national de reboisement :L’ambassade de Chine contribue avec 200.000 plants

Le Groupe génie rural (GGR) et l'ambassade de Chine en Algérie ont signé, mercredi à Alger, un procès-verbal de donation de 200.000 plants en contribution de la part de la Chine au Programme national de reboisement, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche.

Le document a été signé par l'ambassadeur de la République de Chine, Li Lianhe et le Président directeur général (PDG) du GGR, Kamel Achouri, en présence du Directeur général des Forêts et de cadres du ministère. A cette occasion, M. Lianhe a indiqué que cette contribution incarnait les relations historiques entre les deux pays et "la volonté de son pays de les consolider dans tous les domaines étant donné que l'Algérie est un partenaire stratégique pour la Chine". Le lancement du Programme national de reboisement reflète "la détermination de l'Algérie à réaliser les objectifs du développement durables (ODD)", a estimé le diplomate chinois qui a affiché "la disponibilité de la Chine à accompagner l'Algérie dans ce programme ambitieux". Pour sa part, M. Achouri s'est félicité de cette initiative qui "s'inscrit dans le cadre de la coopération algéro-chinoises en matière d'agriculture et de développement rural", rappelant que 16 wilayas vont bénéficier de ce dont au titre du Programme national de reboisement, lancé en octobre 2019 et qui se poursuivra jusqu'en mars 2020 sous le slogan "Un arbre pour chaque citoyen". De son côté, le DG des Forêts, Ali Mahmoudi, a salué le soutien de la Chine à ce Programme encadré et mis en œuvre par les services des Forêts en collaboration avec le GGR et la société civile. Evoquant les principaux axes de ce programme, il a cité la relance du projet du Barrage vert, le reboisement des espaces ravagés, ces dernières années, par les incendies, l'aménagement des espaces verts dans les zones urbaines et la sécurisation de l'environnement des infrastructures de base dans le Sud.

K.S