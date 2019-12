Stream System : La première marque algérienne qui a exporté ses produits vers l’Europe participe à FPA 2019

Stream System participe à la 28e édition de la foire de la production algérienne qui se tiendra du 19 au 28 décembre 2019 à la Safex-Pins maritimes à Alger.

Comme chaque année, la foire de la production algérienne est le rendez-vous tant attendu par les opérateurs et les entrepreneurs algériens représentants diverses entreprises locales, privées ou publiques. Stream System, la première marque algérienne à s’être imposée à l’international en exportant ses téléviseurs vers l’Europe, marquera sa présence à FPA 2019 en occupant un stand de 102m² situé au « pavillon Central » où pendant 10 jours les produits ‘’Stream’’ toutes gammes confondues (Smartphone et TV) et les services dédiés aux entreprises (B2B) tels que les solutions d’affichage et les solutions smart seront exposés auprès des différents participants et du grand public. Stream System profitera, en outre, de cette occasion pour dévoiler en exclusivité sa nouvelle gamme TV 2020 qui sera connue pour son design épuré sans cadre, mais surtout pour ses nouvelles caractéristiques innovantes telles que l’Anti Blue-Light qui protège les yeux des lumières bleues, HEVC ( High Efficiency Video Coding) pour profiter de la haute efficacité du codage de la norme de compression vidéo, sans oublier la nouvelle plateforme ARENA en collaboration avec FOXXUM, leader Européen dans le développement de solutions smart, qui offrira aux clients une multitude d’applications officielles (Jeux, VOD, IPTV, Streaming, etc). Rappelant, que les produits Stream seront mis en vente durant toute la durée de la foire. À travers cette manifestation économique, BOMARE COMPANY sous sa marque commerciale ‘’Stream System’’ renforce son engagement d’accroitre les capacités productives du secteur de l’industrie électronique sur le territoire national.

M.B