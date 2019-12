Energie : L’Algérie assurera la présidence de trois organisations internationales en 2020

L'Algérie assurera, en 2020, la présidence de trois (03) importantes organisations énergétiques internationales à savoir, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Organisation des pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP), et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), ce qui témoigne de la place qu'elle occupe sur la scène énergétique internationale, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l'Energie.

Par Amine Meslem

"Le Conseil ministériel de l’Organisation des pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP) a confié, lors de sa 103e réunion clôturée dimanche au Koweït, la présidence à l'Algérie au titre de l'année 2020" a fait savoir le communiqué. Ainsi, l'Algérie aura à présider, durant l'année prochaine, trois (03) importantes organisations énergétiques internationale à savoir, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Organisation des pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP), et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), ce qui témoigne de la place importante et de la grande confiance dont jouit l'Algérie sur la scène énergétique internationale, précise la même source. A cette occasion, le chef de la délégation algérienne, le PDG du Groupe Sonatrach, Kamel-Eddine Chikhi, a exprimé la fierté de l'Algérie d'assurer cette responsabilité. "Notre pays continuera à soutenir l'OPAEP dans le but d'encourager l'industrie pétrolière arabe et la complémentarité entre ses pays membres pour permettre à ce secteur de s'acquitter de son rôle de moteur du développement socio-économique au service de nos pays arabes", a déclaré M. Chikhi. A ce propos, le représentant de l'Algérie a fait savoir que "l'année 2020 sera riche en activités visant la consolidation de la coopération entre tous les membres pour œuvrer ensemble à la préservation des équilibres du marché en faveur des pays producteurs et consommateurs". Pour rappel, le Conseil ministériel de l'OPAEP avait désigné le Koweitien Ali Sabt Ben Sabt Secrétaire général, pour un mandat de 03 ans, à partir du 1er mars 2020 en remplacement de M. Abbas Ali Naki. Par ailleurs, le chef de la délégation algérienne s'est entretenu, en marge de la réunion, avec le Ministre du pétrole, de l'électricité et de l'eau de l'Etat du Koweït, Khaled Ali al-Fadhel, le ministre égyptien du Pétrole, Tarek Al-Molla, le ministre du pétrole du Bahreïn, Cheikh Mohamed Ben Khalifa Al-Khalifa et le ministre de l'énergie et de l'industrie des Emirats arabes unis, Suhail Mohammed Farej Al Mazroui. Les entretiens ont porté sur les moyens de consolider la coopération et le partenariat dans les domaines du Pétrole et du gaz. L'Algérie avait pris lors d'une cérémonie organisée avant le début des travaux de la 17ème réunion ministérielle du Comité conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep, tenue le 5 décembre dernier à la capitale autrichienne Vienne, la présidence tournante de l`Opep, qu'elle assurera à compter du 1 janvier 2020, succédant au Venezuela. A cet effet le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, avait déclaré que les pays membres de l'OPEP ont qualifié la prochaine année "d'année de défis", soulignant que les ministres de l'OPEP ont accueilli favorablement la présidence de l'Algérie pour la prochaine période, et ce grâce à ses bonnes relations avec tous les pays. L'Algérie devrait avoir un rôle actif dans le rapprochement des vues dans le cadre de l’accord de coopération Opep-non Opep, visant à soutenir les prix du brut. A rappeler que lors de la 21ème réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs du Gaz (GECF), tenue les 2 et 3 octobre 2019, à Moscou (Russie), les ministres ont approuvé la proposition de tenir la 22ème réunion ministérielle du GECF en Algérie en novembre 2020.

