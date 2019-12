Présidentielle : Le président Tebboune reçoit les félicitations de chefs d'Etat, de responsables d'organisations et de chefs de partis politiques

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu plusieurs messages de félicitations de la part de nombre de chefs d'Etat, de responsables de partis politiques et d'organisations, suite à sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre.

Le président de la République de Chine, Xi Jinping a présenté à M. Tebboune ses "chaleureuses" félicitations, louant "les relations historiques profondes" liant les deux pays. Se félicitant de "l'ancrage continu de la confiance politique mutuelle" ainsi que de la réalisation, à travers une coopération pratique, de "projets fructueux dans tous les domaines", le président chinois a dit accorder "un intérêt soutenu à la promotion des relations sino-algériennes" et au "renforcement de la coopération dans le cadre de l'initiative de "la Ceinture et la Route", du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA) et du Forum sur la coopération sino-arabe, outre l'enrichissement des fondements du partenariat stratégique global entre les deux pays". Le président turc, Recep Tayyip Erdogan a adressé, pour sa part, un message dans lequel il a présenté ses félicitations et celles de la Nation turque pour l'élection de M. Tebboune président de la République, soulignant l'importance de "la promotion des relations bilatérales qui puisent leur force de la culture et de l'Histoire communes aux deux pays et du renforcement de la coopération exceptionnelle au mieux des intérêts des deux peuples". Pour sa part, le président camerounais, Paul Biya a exprimé ses sincères félicitations à M. Tebboune, se disant prêt à "dynamiser les relations d'amitié et de coopération excellentes entre les deux pays". De son côté, le président cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez a présenté ses félicitations à M. Tebboune, tout en lui réaffirmant sa volonté "de continuer à consolider les liens historiques d'amitié et de coopération entre les deux peuples et Gouvernements". Le président du Mozambique, Filipe Nyusi a félicité M. Tebboune, lui réitérant sa volonté d"'appuyer les relations historiques, d'amitié et de solidarité entre l'Algérie et le Mozambique". Dans son message, le président du Mozambique a présenté "ses sincères félicitations", exprimant son entière disposition à "hisser le niveau des relations et de la coopération bilatérales". De son côté, le président de la Confédération suisse, Ueli Maurer a félicité le président de la République, lui souhaitant "davantage de succès dans ses nouvelles missions". Après avoir appelé à "l'approfondissement du dialogue politique et au renforcement de la coopération entre les deux pays, liés par des relations ancrées dans l'histoire", le président suisse a exprimé le souhait de "connaître personnellement" M. Tebboune et ce à "la première occasion" qui lui serait offerte. Par ailleurs, les représentations diplomatiques de l'Algérie dans plusieurs pays ont reçu des messages de félicitations de responsables de partis et d'organisations, émanant notamment du président du parti "Qalb Tounes", Nabil Karoui, du secrétaire général du "Mouvement Echaab", Zouhair Maghzaoui et du responsable du bureau politique du parti "Mouvement Baath", Othmane Ben Haj Omar, en sus du communiqué du président du parti "Machrouu Tounes", Mohsen Marzouk. Plusieurs responsables de partis tunisiens se sont félicités de "la réussite de l'opération électorale qui a eu lieu en toute transparence et démocratie, permettant une transition souple du pouvoir et reflétant la volonté et les choix du peuple", faisant part de leurs aspirations à "un avenir commun prometteur pour les deux pays et l'édification du Maghreb arabe rêvé". Pour sa part, le directeur général de l'Organisation arabe du développement industriel et des mines (OADIM), Adel Saqer a adressé un message de félicitations au président de la République, dans lequel il a salué "le rôle axial de l'Algérie dans le soutien et l'appui aux institutions de l'action arabe commune, dont l'OADIM", souhaitant la poursuite de cet appui à l'avenir.

T.A.