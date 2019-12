Formules de logements LPL, LSP, LPA, AADL, et LPP : 2019, année de remise des premiers actes de propriété

Le Secteur a entamé, depuis décembre courant, la remise des actes de propriété aux bénéficiaires des différentes formules de logement et la régularisation de l'ensemble des assiettes foncières et logements, réalisés dans le cadre des programmes publics ou particulier.

Par Amine Meslem

Suite à l'instruction du Premier ministère datée du 6 novembre 2019 adressée à l'ensemble des membres du Gouvernement et des walis, à l'effet de parachever toutes les mesures indispensables à la remise des actes de propriété aux bénéficiaires dans les délais fixés. A cet effet, quelques 2.400 actes de propriété ont été remis aux bénéficiaires de logements de différentes formules, répartis en 616 actes de propriété pour la formule LPL, 1.130 actes LSP et LPA, 184 actes de logement AADL, 365 actes de LPP, en sus de 40 actes de type LPL et 65 actes de propriété relatifs à la régularisation d'assiettes foncières de citoyens. Il a été également procédé, à cet égard, à la création d'une commission nationale sous la supervision du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, en coordination avec les ministères de l'Habitat, des Finances et de l'Agriculture. Des commissions locales ont été, par la suite, installées à travers le territoire national, sous la présidence des walis, regroupant l'ensemble des services concernés, chargés de dresser un tableau clair sur la situation prévalant et donner des propositions efficientes qui prennent en considération les spécificités locales de la question du règlement de la propriété. Les commissions locales ont été chargées également de recenser, en l'espace de 20 jours, tous les logements concernés par le règlement des actes de propriété et de déterminer les contraintes entravant l'élaboration des actes de propriété. Le Secteur a poursuivi l'élaboration de la nouvelle Loi sur l'aménagement et l'urbanisme amendant la loi N 90-29 du 1 décembre 1990, en associant les Collectivités locales dans son enrichissement pour qu'elle soit conforme aux exigences de l'aménagement urbain en Algérie. Le Secteur devra, en 2020, poursuivre le travail pour la concrétisation de la formule du Logement public locatif (LPL), une formule qui permettra au secteur de s'orienter vers de nouveaux modes de nature à alléger la demande sur le logement en Algérie. Le décret exécutif relatif cette formule a été élaboré et déposé au niveau du Secrétariat général du Gouvernement dans l'attente de sa présentation prochaine au Gouvernement. De plus, le secteur a adopté en 2019 une nouvelle stratégie reposant sur la révision des procédures de financement de l'habitat, par la diminution du recours systématique au Trésor public et l'encouragement de la réalisation de logements partiellement subventionnés par l'Etat, à l'instar de l'habitat rural, du logement promotionnel aidé (LPA) ou encore la nouvelle formule du logement locatif promotionnel (LLP). Durant cette année 2019, un total de 282.000 lots de terrain ont été aménagés au niveau des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, répartis sur 29 wilayas, sur une superficie globale de 23.000 ha pour être distribuer progressivement aux bénéficiaires, outre l'affectation d'une enveloppe de 92 milliards de DA pour la prise en charge des opérations de réalisation des voies et réseaux divers (VRD) et l'aménagement au niveau des lotissements, ainsi que la consécration d’une enveloppe supplémentaire de 98 milliards DA, au titre du plan 2020/2021, pour le parachèvement de ces opérations. 120.000 unités de la formule LPA ont été également affectées au niveau national, portant ainsi le programme consacré à cette formule de 70.000 logement en 2018 à 120.000 logements en 2019, une augmentation de 50.000 logements à même de répondre à la demande croissante sur cette formule qui cible les citoyens dont le revenu se situe entre 0 et 6 fois le Salaire national minimum garanti (SNMG). En marge des festivités commémorant le 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération Nationale du 1e Novembre de cette année, une opération de distribution de 57.364 unités de logement et d'aides financières a été lancée à travers les différentes wilayas du pays. Ce quota porte sur 20.904 logements LPL, 4.267 logements LSP et LPA, 8.707 de location/vente AADL, 546 LPP, 10.217 décisions d'attribution de terrains individuels à bâtir, 10.504 décisions d'affectation d'aides à l'habitat rural et 2.219 décisions d'affectation d'aide pour la réhabilitation d'habitations.

