ANP : Le nouveau chef d'état-major de l'ANP par intérim Saïd Chanegriha

Le général-major Saïd Chanegriha, nommé lundi chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, suite au décès du général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, a occupé plusieurs postes au sein de l'Armée dont le dernier a été celui de Commandant des Forces terrestres.

Né le 1 août 1945 à El Kantara (Biskra), le général-major Chanegriha a obtenu des diplômes militaires dans la formation fondamentale, les cours d'application, les cours de Chef de Compagnie de Chars, des Capitaines de l'arme des Blindés ainsi que les cours d'Etat-Major et les cours supérieurs de guerre. Il a eu à assumer, au sein du corps de bataille terrestre, les fonctions de Commandant de Bataillon de Chars de Combat/Brigade blindée, Chef d'Etat-major d'une Brigade blindée, Commandant d'une Brigade blindée (3ème Région militaire) et Chef d'Etat-major d'une Division blindée et Commandant de l'Ecole d'Application de l'arme des Blindés (5ème Région militaire). Il a également occupé le poste de Commandant d'une Division blindée (2ème Région militaire), Adjoint au Commandant de la 3ème Région militaire et Commandant de la 3ème Région militaire. Le Général-major Chanegriha, qui a participé à la campagne du Moyen-Orient en Egypte, a été promu au grade de Général en 1998, puis au grade de Général-major en 2003. Il occupait le poste de Commandant des Forces terrestres depuis septembre 2018 avant d'être nommé chef d'état-major de l'ANP par intérim. Il a été décoré de la médaille de l'ANP 3ème Chevron, la médaille de participation de l'ANP aux deux guerres du Moyen-Orient (1967 et 1973), la médaille du mérite militaire et la médaille d'honneur. Le Général-major Saïd Chanegriha est marié et père de six enfants.

Le défunt Gaïd Salah, une sommité et un grand homme de l'Algérie

Le Premier ministre par intérim Sabri Boukadoum a qualifié le défunt Ahmed Gaïd Salah, Général de Corps d'Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), décédé lundi des suites d'un arrêt cardiaque, "d'une des sommités et grands hommes de l'Algérie qui ont tenu leurs engagements". Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, M. Boukadoum a écrit: "c'est avec une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès du Moudjahid et Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, une des sommités et grands hommes de l'Algérie qui ont tenu leurs engagements, ont fait montre de loyauté, ont emprunté la voie des Chouhada et bienfaiteurs, et qui ont été, par voie de conséquence, accueillies par le peuple algérien à bras ouvert. Il a mérité, paix à son âme, estime et fierté pour son sens élevé de patriotisme et d'abnégation, et restera gravé à jamais dans la mémoire des générations". "En cette douloureuse circonstance, je ne puis qu'implorer Le Tout-Puissant d'adoucir notre peine, et de vous accorder force et patience et de l’accueillir en Son vaste paradis" a écrit M. Boukadoum. Dans son message de condoléances à l'adresse du général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim et à travers lui à l'institution militaire, M. Boukadoum a présenté, en cette pénible épreuve, en son nom et au nom du Gouvernement, ses sincères sentiments de compassion, priant Allah d'entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a gratifiés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle. "Nous avons appris, ainsi que le peuple algérien, la nouvelle du décès du Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, paix à son âme, qui a tenu ses engagements et a fait preuve de loyauté dans les pires moments qu'a dépassé notre pays, la volonté de Dieu en a décidé autrement et le voilà aujourd'hui se reposer dans sa dernière demeure", a conclu M. Boukadoum.

Obsèques d'Ahmed Gaïd Salah : le défunt inhumé mercredi au cimetière d'El Alia

Les obsèques du défunt Moudjahid Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah se dérouleront, mercredi à Alger, a indiqué mardi un communiqué de la Présidence de la République. "Les obsèques débuteront au Palais du Peuple, en rendant un dernier hommage au défunt, avant de rejoindre sa dernière demeure au carré des Martyrs au cimetière d'El Alia après la prière du Dohr", lit-on dans le communiqué. "Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement. A dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons". Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah est décédé, lundi matin, des suites d'un arrêt cardiaque en son domicile à l'âge de 80 ans. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national de trois jours et de sept jours pour l'institution de l'ANP.

APS