Les Algériens découvrent le pneu 100% made in Bladi : Durant la FPA du 22 au 30 Décembre

IRIS, Le premier producteur de pneus en Algérie et le troisième en Afrique participe pour la première fois à la Foire de la Production Algérienne à la SAFEX sur un stand de 200m² situé au niveau du Pavillon Central (Zone B)

En effet, et après uniquement 5 mois de sa mise en exploitation, IRIS a déjà rencontré un franc succès que ça soit sur le marché local mais aussi à l’international où les pneus IRIS s’exportent déjà. A travers cette participation, IRIS présente sa large gamme de pneus à savoir ECORIS (pour les citadines et berlines), SEFAR (dédiée aux berlines), STORMY (gamme des utilitaires) et AURES (dédiée aux SUV/4X4). Les visiteurs auront l’occasion de découvrir le process de fabrication de ce pneu 100% algérien. Pour rappel, le complexe pneumatique de IRIS est bâti sur une superficie de 5,5 Hectares situé à la zone industrielle de Sétif. Pour ce qui est de la production, un processus 100 % local a été mis en place dont la capacité estimée est de 2 Millions de pneus légers, utilitaires et semi-lourds par an durant la première phase qui connaitra une augmentation considérable de la cadence de production atteignant les 4,5 Millions de pneus par an pour la deuxième phase. Le complexe est un concentré de technologie au point de parler même « d’Usine Intelligente ». Un système d’information et de gestion (MES) très développé et des logiciels ont étés mis en place afin de gérer à l’instant T tout flux d’information et d’assurer une traçabilité et une fiabilité des données et des produits. À noter que le projet de l’usine regroupe plusieurs partenaires technologiques étrangers en l’occurrence, Allemagne, Italie, Finlande et les Etats Unis dans le but de bénéficier du transfert de technologie et du savoir-faire. Le produit IRIS TYRES est un produit fait par les algériens en intégrant une technologie et un savoir-faire européen avec des normes mondiales. Le design conçu se caractérise par un meilleur confort, une haute résistance au roulement, une meilleure absorption de vibration et le niveau de bruit réduit. La qualité ainsi que les normes et certifications obtenus par la marque et ses produits, n’ont fait que confirmé que le pneu IRIS TYRES est un pneu prémium qui a sa place parmi les grands du secteur. En effet, la qualité et la sécurité sont au cœur de la réflexion stratégique de la marque et nous avons mis en place plus de 320 points de contrôles pour chaque pneu. Au sein du laboratoire de recherche de développement, des tests s’effectuent au quotidien grâce à un matériel très sophistiqués et ceci dans le but de fournir un pneu conforme aux normes internationales et complètement sécurisé. Cet énorme pôle industriel a mis en place des pilotes de test afin de mesurer le pneu sur différents types de terrain, les essais portaient également sur l’efficacité du freinage, le bruit, la consommation de carburant, l'usure, la résistance à haute vitesse et la durabilité distance pour assurer une qualité supérieure au petit budget. IRIS TYRES a passé avec succès un audit portant sur le système de management de la qualité et la conformité de production. Cet audit nous a permis d’obtenir une certification délivrée par un organisme étatique européen. En plus des indoor tests « tests effectués en interne », nous somme conventionné avec plusieurs organismes étranges disposant de plusieurs bancs d’essai et pistes spéciales pour les outdoor tests: Wet gripp, Noise et Rouling resistance et nos pneus ont étés testés récemment par des organismes spécialisés en Finlande et en Allemagne. IRIS TYRES est en train de travailler sur la base d’un un système de management de qualité et de l’environnement selon l’ISO 9001 :2015, ISO 14001 : 2015 et IATF 16949 : 2016 cette dernière est dédiée à l’industrie automobile. En termes de positionnement, le pneu IRIS est un pneu « Premium » qui allie parfaitement le meilleur rapport Qualité/Prix du marché. Il est actuellement disponible et commercialiser sur de nombreuses wilayas du pays.

M.B.