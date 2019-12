Wilaya d’Alger : 4 nouveaux sièges de Sûreté au niveau des nouvelles agglomérations

Quatre (4) nouveaux sièges de la Sûreté urbaine seront mis en service prochainement au niveau des nouvelles agglomérations d'Alger, en attendant la réalisation de deux autres à la nouvelle ville de Sidi Abdellah et ce pour accompagner l'expansion urbaine de la capitale, a annoncé le commissaire divisionnaire Karim Ben Achour, chef de service de wilaya de l'administration générale à la Sûreté d'Alger.

"Dans le cadre de la politique adoptée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), visant l'accompagnement de l'expansion du tissu urbain dans la wilaya d'Alger, il est prévu prochainement l'ouverture et l'entrée en service de 4 nouveaux sièges de Sûreté au niveau de plusieurs nouvelles cités et agglomérations et ce en coordination avec les services de la wilaya qui ont consacré des espaces situés aux rez-de-chaussée des bâtiments pour la réalisation de services opérationnels et de proximité", a précisé M. Ben Achour à l'APS. Ces nouveaux sièges de Sûreté seront aménagés et équipés par la wilaya selon les normes en vigueur, a ajouté le même responsable. L'entrée en service de ces sièges se fera progressivement et touchera les cités suivantes: 1432 logements à Beni Abdi, Khraicia (Draria), 1299 logements de Baba Ali, Saoula (Bir Mourad Rais), 1040 logements à Douira (Draria) et 928 logements à Dalia, Cherarba (Baraki). Depuis le lancement des opérations de relogement, il a été procédé à l'inauguration de plusieurs sièges et structures sécuritaires à l'image de deux Sûretés urbaines à Bentalha (Baraki) et Kourifa (El-Harrach), a ajouté le responsable. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire de Police a fait savoir que parallèlement à la création de la nouvelle circonscription administrative de Sidi Abdellah, il sera procédé, début 2020, à la réalisation de deux nouveaux sièges de sûreté urbaine, pour lesquels deux assiettes foncières ont été choisies, outre l'affectation de l'enveloppe financière nécessaire. Il a évoqué en outre l'inscription d'autres projets pour la réalisation de plusieurs sûretés urbaines et postes de police, en coordination avec tous les partenaires pour une meilleure couverture de cette nouvelle ville, faisant état d'un siège de sûreté ouvert en février 2018 dans cette ville. La couverture sécuritaire de tous les quartiers de la nouvelle ville de Sidi Abdellah repose sur une approche sécuritaire "très moderne", a-t-il rappelé, ajoutant que cette dernière sera menée selon "un modèle sécuritaire intelligent en adéquation avec les besoins de la ville intelligente", en sus du recours aux hautes technologies et techniques de pointe à même d'assurer la sécurité et la mobilisation à cet effet de compétences et d'experts relevant des services de sûreté, en coordination avec les services de wilaya. Il a fait part d'un nouveau modèle de sécurisation "très développé et moderne" dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah, basé sur "une infrastructure de haute technologie et de qualité (fibres optiques)", qui assure une couverture globale, à travers des caméras très sophistiquées à installer dans tous les quartiers pour renforcer la présence, en permanence, des différentes équipes de sécurité sur le terrain afin de garantir la sécurité et protéger les citoyens et leurs biens. Dans le même contexte, M. Ben Achour a affirmé que "dans le cadre de la modernisation des moyens, le nouveau siège de la sûreté urbaine n 23 dans la grande cité "Kourifa Rachid" dans la commune d'El Harrach sera doté de caméras modernes. L'ouverture de ces nouveaux sièges de sûreté s'inscrit dans la cadre d'un programme national que la DGSN s'attelle à sa mise en œuvre, en concrétisation du principe de la police de proximité dans les nouvelles cités, a souligné le même responsable. Le même programme vise à renforcer les capacités et l'efficacité des équipes d'intervention dans les missions de préservation de la sécurité des personnes et des biens, en s'adaptant à l'expansion urbaine de la wilaya d'Alger.

