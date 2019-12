Agriculture : Une feuille de route pour la relance du programme de renouveau rural et agricole

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche Cherif Omari a fait état de l'élaboration en cours d'une feuille de route pour la relance du programme de renouveau rural et agricole en vue d'augmenter les capacités de production et valoriser le produit des régions rurales et montagneuses, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion de coordination consacrée à l'examen de plusieurs questions liées au secteur à laquelle ont pris part le Secrétaire général du ministère, le chef de cabinet ainsi que les cadres centraux du Groupe Génie rural (GGR), de la direction générale des forêts (DGF) et du Bureau national des études pour le développement rural (Bneder), M. Omari a souligné que le programme de renouveau rural et agricole "figure parmi les programmes socioéconomiques les plus efficaces de par les résultats positifs enregistrés". Ce programme contribuera à la réalisation des différents projets de proximité intégrés, ce qui fera augmenter les capacités de production, selon M. Omari. La relance du programme de renouveau rural et agricole est à même de "valoriser le produit local, diversifier les activités économiques en milieu rural et assurer la stabilité des familles rurales, tout en améliorant leurs conditions de vie", a-t-il ajouté. Innovation institutionnelle unique en son genre, ce programme permet d'assurer un développement durable et d'impliquer les différents secteurs dans la prise de décisions d'investissement appropriées, à travers la prise en considération de la spécificité de l'espace rural, l'attraction de la main d'œuvre rurale et son intégration dans les projets d'investissement, tout en veillant à sa stabilité, a assuré le ministre. Insistant sur l'impératif de rattraper les insuffisances enregistrées dans le cadre de ce programme en vue de relancer les potentialités de l'économie rurale et montagnarde, M. Omari a affirmé que cette démarche permettra de renforcer, appuyer et vulgariser les capacités de production des agriculteurs et des exploitations agricoles. M. Omari a appelé les différents et principaux acteurs du secteur, d'œuvrer à "trouver des solutions scientifiques pratiques et modernes, à développer le programme du renouveau rural, à travers le recours aux moyens disponibles, aux innovations et aux expertises, en vue d'enrichir la feuille de route, dans l'objectif de mettre en œuvre les projets agricoles devant réduire le taux de chômage dont pâtissent les zones rurales et montagnardes, et ce à travers la création d'opportunité d'emploi, précisé le communiqué. Le premier responsable du secteur a relevé, d'autre part, l'importance de trouver "de nouvelles formules en vue d'améliorer le rendement à travers le recours aux technologies modernes et du savoir-faire, notamment en ce qui a trait à la numérisation, et ce pour renforcer la productivité agricole, et partant, créer de la richesse et des emplois". "Cette approche permettra aux agriculteurs d'accroître la rentabilité, de mieux gérer les facteurs de production, à travers le recours à de nouveaux modes agricoles, de nouveaux systèmes de production, l'amélioration de la qualité de leurs produits agricoles et la préservation des ressources naturelles", conclut le communiqué.

S.A.