Santé : La société d'importation "Med Santé" bénéficie d'un traitement "équitable"

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, a assuré, dans un communiqué, que la société d'importation de produits pharmaceutiques "Med Santé" a bénéficié d'un traitement "équitable" dans le cadre des procédures administratives mises en place et de la règlementation en vigueur.

En réaction à des informations rapportées par certains médias sur les déclarations formulées par la société Med Santé qui évoque un "monopole" de l'hémodialyse et "le blocage des programmes prévisionnels d'importation de dispositifs médicaux" déposés par cette société, le ministère a tenu à préciser que "la gamme des dispositifs d'hémodialyse citée dans ces médias est interdite à l'importation, en application des dispositions règlementaires pour la protection de la production locale, conformément à l'arrêté du 30 octobre 2008 complété en 2011 et en 2015". Le ministère rappelle, en outre, que la délivrance des programmes d'importation "est régie par l'arrêté du 30 octobre 2008 qui fixe la liste des documents exigibles pour cette activité", précisant que le programme prévisionnel d'importation est "annuel" et qu'il appartient à l'opérateur de "fournir annuellement les documents requis pour la constitution de son dossier". Ces programmes d'importation "ne sont délivrés que pour les opérateurs ayant souscrit aux conditions requises et que toute levée de réserve est suivie de la délivrance immédiate de ces programmes", ajoute le communiqué. S'agissant des dossiers déposés par la société Med Santé "qui a toujours refusé de se conformer à ces dispositions, des manquements aux exigences règlementaires sont relevés chaque année lors de l'examen des programmes prévisionnels d'importation", explique le ministère, ajoutant que "pour l'exercice 2019, et malgré les courriers transmis, aucune réserve n'a été levée à ce jour par la société Med Santé".

APS