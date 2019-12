RAYLAN à la 28e FPA : Technologie électrodomestique à l’honneur

Annaba-Le fabricant algérien des produits électroniques & électroménagers « RAYLAN », répond favorablement à la 28ème édition de la Foire de la production algérienne (28e FPA), du 20 au 30 Décembre 2019, au Palais des Expositions, Alger.

Riche d’une expérience de 15 ans dans le secteur de l’électroménager par ses produits aux normes internationales de qualité, de sécurité et de l’environnement ; RAYLAN aspire aujourd’hui à être l’enseigne et l’emblème technologique par excellence sur le marché algérien. A l’occasion de la 28e FPA, RAYLAN est présente avec un stand joliment orné aux couleurs de la charte RAYLAN s’étalant sur une surface de 420 m², correspondant à l’annexe B2 du pavillon central Elle y a présenté, ainsi, sa large et profonde gamme de produits, grand et petit électroménager, électroniques et multimédia connus sur le marché ainsi la nouvelle gamme de cuisson encastrable « Maestro ». Pendant cette manifestation, RAYLAN met l’accent sur sa nouvelle gamme de cuisson encastrable des plus sophistiquée, composée de fours 60Cm et 45Cm à vapeur, micro-onde, machine à café et tiroir chauffant. Une gamme conçue spécialement pour faire de la cuisine un réel espace de bonheur et un instant de plaisir et de partage ; avec des équipements pratiques et simple d’utilisation grâce à un système de commande entièrement tactile, un design épuré munis des dernières technologies permettant d’avoir une cuisson riche en saveurs digne des plus grands chefs étoilés.

La nouvelle gamme MAESTRO

-Un four conçu avec la Technologie Cuisson à Vapeur, afin de conserver parfaitement la valeur nutritionnelle des aliments, garantissant ainsi la préservation accomplie de leurs vitamines et de leurs saveurs originales.

-Un four et micro-ondes dotés de ventilateurs pour fonctionner avec le Système de cuisson à convection naturelle permettant une Cuisson facile, homogène et nettement plus rapide. De plus, une multitude de fonctionnalités & de combinaisons sont disponibles afin d’assurer des modes de Cuisson adaptés aux plats les plus variés ainsi qu’aux recettes les plus délicates.

-Une machine à café encastrable multifonctions, alliant Design, sophistication et authenticité grâce à son moulin à café intégré offrant une préparation des plus savoureuses pour un choix large de boissons chaudes : café simple, Expresso, Cappuccino ou encore Latte.

-Un Tiroir chauffant conçu pour faciliter notre quotidien, nous permettant de parfaire la cuisson de nos plats, maintenir au chaud nos aliments et boissons chaudes et enfin pouvoir bénéficier d’un espace supplémentaire de rangement pour notre vaisselle. Enfin, Une dimension compacte de 45cm permettant de remédier aux contraintes d’espace liées à l’installation des équipements de cuisson dans la Cuisine.

Electro-domestique variée

RAYLAN profite également de sa participation à la FPA 2019 pour présenter sa gamme de téléviseurs alliant technologie, design et qualité d’image ; sa gamme Lavage qui s’élargie par l’arrivée de deux nouveaux lave-linges dotés de la BLDC technology garantie 11 ans, permettant un niveau d’efficacité énergétique optimal, une meilleure longévité du produit et une nuisance sonore amoindrie avec deux capacités de 10,5Kgs et 12Kgs et un essorage garantie de 1400tr/min avec deux colories Blanc et le DarkSilver ; ainsi qu’une large gamme de cuisinières free-standing totalement sécurisées dotées de thermocouples au niveau du four et de l’ensemble des feux, confirmant ainsi que la sécurité n’est pas une option chez RAYLAN.

A propos du RAYLAN

RAYLAN est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la maintenance des produits électroniques, multimédia, et des appareils électroménagers. Fondée en 2005, l’enseigne fait depuis, de petit pas solides pour devenir une des entreprises qui jouent un rôle considérable dans l’expansion du marché algérien de l’électroménager. S’étalant sur une superficie de 50 000 m2 dans la zone industrielle d’El Bouni à Annaba, l’usine de RAYLAN compte aujourd’hui 04 unités de production, à savoir, l’unité des produits froids, l’unité des produits blancs, l’unités des produits Electroniques et l’unité d’injection plastique.

RAYLAN, emploie près de 500 collaborateurs.

Priorisant la qualité, le respect de l’environnement, la responsabilité sociétale, la santé et la sécurité, RAYLAN œuvre, via une technologie imparable, à étendre son activité et faire agrandir sa notoriété.

M.B.

VOYAGEZ MIEUX AVEC EMIRATES EN 2020

Planifiez vos vacances pour l’année avec les promotions mondiales d’Emirates

Il n’est jamais trop tôt pour planifier sa prochaine aventure, surtout lorsqu’on est atteint de la fièvre du voyage. Les voyageurs vont prendre plaisir à programmer une année exceptionnelle de voyages avec les promotions mondiales d’Emirates. Pour une période limitée dans le temps, les algériens passionnés de voyages peuvent s’attendre à des offres exceptionnelles vers les destinations les plus prisées du réseau Emirates avec des tarifs spéciaux en Classe Affaires ainsi qu’en Classe Economique. Avec des tarifs aller-retour à partir de 53 000 DZD, les voyageurs ont une raison de plus pour se lancer dans de nouvelles aventures en 2020 et planifier leurs voyages à l’avance. Les tarifs promotionnels seront disponibles du 6 au 21 Janvier 2020 et valables pour les voyages entre le 7 Janvier et le 30 Novembre 2020.

Ci-dessous quelques-unes des destinations concernées et les tarifs de lancement :

DESTINATION

Dubaï

Kuala Lumpur

Guangzhou (Canton)

Tarifs en Classe Economique à partir de (Prix en DZD)

53 000

99 975

110 550

Tarifs en Classe Affaires à partir de (Prix en DZD)

192 183

322 708

243 780

Voyagez Mieux, des expériences à bord et au sol inégalées

Emirates croit fermement en l’idée que chaque expérience de vol doit être extraordinaire. En réalisant des investissements continus pour renouveler la plus large flotte d’Airbus 380 et Boeing 777 au monde, les passagers voyageant avec Emirates sont en mesure de Voyager Mieux à chaque vol. Avec un service de voiture avec chauffeur ultra-pratique et de luxueux salons dans plusieurs aéroports à travers le monde, ainsi que des améliorations à bord, les passagers peuvent Voyager Mieux avec une expérience de voyage ininterrompue. Une douche-spa à bord, de la cuisine gastronomique et un salon lounge sont certaines des expériences exclusives qui attendent les passagers en Première Classe à bord du A380, tandis que le Boeing 777 offre aux voyageurs un luxe sans compromis et une intimité totale avec ses suites entièrement closes en Première Classe et son éclairage d’ambiance personnalisable pour un confort inégalé. Fenêtre virtuelle en HD et intérieur élégant tout en cuir inspiré de la Mercedes-Benz Classe-S viendront parfaire le tableau. Des repas gastronomiques d’inspiration locale sont servis pour satisfaire tous les palais. Les passagers voyageant en Classe Affaires à bord du Boeing 777 profitent d’un niveau de confort sans précèdent avec des sièges plus larges et plus ergonomiques. Les voyageurs en Première Classe et Classe Affaires à bord du A380 peuvent quant à eux faire connaissance et discuter dans l’emblématique lounge à bord. Détendez-vous et choisissez parmi une vaste sélection de plus de 4500 chaines de TV et vidéos à la demande en plusieurs langues avec ice- le Système de Divertissement à Bord maintes fois primé d’Emirates. Les passagers de toutes les Classes peuvent partager leur expérience de voyage à travers les réseaux sociaux et rester connectés le long du vol avec les 20 MO de connexion Wi-Fi gratuite. Avec la ville animée et dynamique de Dubaï comme hub, Emirates donne accès aux voyageurs à plus de 150 destinations dans 85 pays et territoires dont 43 destinations en Europe, 17 en Amériques, 23 en Afrique, 13 au Moyen-Orient et 17 en Asie du Sud. Emirates opère une liaison quotidienne entre Alger et Dubaï.