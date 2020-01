Protection civile: 145 personnes décédées par asphyxie au monoxyde de carbone en 2019

Cent-quarante-cinq (145) personnes sont décédées en 2019 par asphyxie au monoxyde de carbone au niveau national, a-t-on appris auprès du chargé de communication à la Direction générale de la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui.

Dans une déclaration à l'APS en marge d'une journée de sensibilisation sur les risques de la conduite et le risque d’asphyxie durant la période hivernale organisée au niveau de la Gare routière de Caroubier (Alger), M. Bernaoui a fait état de l'enregistrement ,durant la période s'étalant du 1 janvier au 30 décembre 2019, de 145 personnes décédées au niveau national par asphyxie au monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage, contre 131 décès enregistrés en 2018. Le plus grand nombre de décès, 51 cas, a été enregistré le mois de janvier dernier, a précisé M. Bernaoui. Les services de la Protection civile au niveau national ont secouru, durant la même année, plus de 2.000 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, a-t-il ajouté. Il a par ailleurs rappelé l'organisation par la Direction générale de la Protection civile d'une campagne nationale de sensibilisation aux risques d'asphyxie par le monoxyde de carbone, laquelle se poursuivra tout au long de l'hiver sous le slogan "Ensemble pour un hiver chaud sans risques", et ce dans le cadre d'une information de proximité visant à mettre en avant la nécessité de sensibilisation à ce danger et inculquer aux citoyens une culture préventive. Après avoir mis en exergue les risques du gaz de monoxyde de carbone, le même responsable a appelé les citoyens au respect des consignes nécessaires et à l'entretien des équipements de chauffage par des spécialistes tout en veillant à la mise en place d'un système d'aération. Il a fait savoir, par ailleurs, que près de 53.000 accidents de la route au niveau national ont été enregistrés durant les 11 mois de cette année (janvier à novembre 2019), à l'origine de 1.500 morts et 55.000 blessés évacués par les agents de la protection civile vers les différents hôpitaux du pays. Concernant la lutte contre les incendies durant l'été 2019, le même responsable a indiqué que près de 20.000 hectares ont été ravagés par les feux, dont 5.900 h de forêts, 10.000h de broussailles et 4.900h de maquis. Ces incendies ont pris dans les wilayas à forte densité forestière à l'image de Sidi Bel Abbes, Ain Defla, Jijel et Tizi Ouzou. Il a rappelé la réception de dix (10) colonnes mobiles et des équipements nouveaux durant l'été 2019 en appui aux différentes unités et brigades d'intervention de la protection civile dans le domaine de lutte contre les incendies de forêts au niveau national, portant ainsi le nombre des colonnes mobiles à 37 alors que l'année prochaine verra 10 nouvelles colonnes supplémentaires. Rappelant la contribution de l'unité aérienne (hélicoptère) dans l'extinction des feux en 2019 notamment à Constantine, Bejaia et Tissemsilt (Theniet El Had) et autres, il a indiqué que l'unité aérienne a effectué récemment une première opération de prise en charge des malades au niveau des wilayas du Sud et des Hauts plateaux et ce à partir de la wilaya d'El Oued en direction de Ghardaïa, a-t-il ajouté.

N.A