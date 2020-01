Classement : Les compagnies aériennes les plus sûres en 2019

AirlineRatings a publié son nouveau classement des 20 compagnies aériennes les plus sûres au monde, dominé par Qantas et avec huit européennes mais toujours pas Air France.

La liste des dix low cost les plus sûres ne donne pas de classement particulier mais comprend Flybe, Vueling et WestJet. Le Top 20 d’Airlineratings pour l’année 2019 (sur 405 transporteurs analysés) rompt avec la tradition, la compagnie nationale australienne Qantas étant nommée comme la meilleure au monde parmi ces compagnies qui « ont toujours été à la pointe de l’innovation en matière de sécurité, en lançant de nouveaux avions et qui sont devenues un synonyme d’excellence ». Les 19 suivantes sont : Air New Zealand, EVA Air, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, Emirates Airlines, Alaska Airlines, Cathay Pacific, Virgin Australia, Hawaiian Airlines, Virgin Atlantic, TAP Air Portugal, SAS Scandinavian Airlines, Royal Jordanian, Swiss, Finnair, Lufthansa, Aer Lingus et KLM. De son côté, Air France obtient 7/7 en termes de sécurité et 5,5 en termes de produit ; Air Caraïbes par exemple obtient les mêmes notes, tandis qu’Air Canada obtient les notes maximales dans les deux catégories. Selon l’éditeur d’Airlineratings Geoffrey Thomas, ces 20 compagnies régulières « sont à part dans l’industrie, et sont à la pointe de la sécurité, de l’innovation et du lancement de nouveaux avions » comme les Airbus A350 ou les Boeing 787. A l’autre bout de l’échelle, seule Nepal Airlines n’a qu’une étoile sur sept possibles, huit autres en obtenant deux (Nok Air, PNG Air, Blue Wings, Ariana Afghan Airlines, Kam Air, Iraqi Airways, Thai AirAsia et US Bangla Airlines). Chez les low cost, les dix meilleures en termes de sécurité sont par ordre alphabétique : Air Arabia, Flybe, Frontier Airlines, HK Express, IndiGo, JetBlue, Volaris, Vueling, WestJet et Wizz Air. AirlineRatings souligne que toutes ont passé avec succès l’audit de sécurité IOSA de l’IATA ; easyJet n’a aucune étoile tandis que Ryanair obtient 4/7 en sécurité.AirlineRatings.com explique qu’il prend en compte les facteurs de sécurité les plus importants, comprenant les audits des organes directeurs de l’aviation ou des associations et ceux des gouvernements, les accidents, les incidents graves et l’âge de la flotte. Selon M. Thomas, le site ne se penche que sur des incidents graves pour faire ses déterminations : « toutes les compagnies aériennes ont des incidents tous les jours, et beaucoup sont des problèmes de fabrication d’avions, pas des problèmes opérationnels des compagnies aériennes. Et c’est la façon dont l’équipage gère les incidents qui différencie une bonne compagnie aérienne d’une compagnie dangereuse. Ne faire que comptabiliser les incidents est trompeur ». AirlineRatings a été lancé en juin 2013, et évalue le produit de sécurité et de vol de 405 compagnies aériennes à l’aide de son système de notation unique à sept étoiles. Le site « a été utilisé par des millions de passagers de 195 pays, et est devenu la norme de l’industrie en matière de sécurité et de classification des produits. L’équipe éditoriale est l’une des plus expérimentées au monde avec près de 50 prix internationaux et nationaux. Ils ont également écrit ou coécrit plus de 28 livres de l’industrie ».

