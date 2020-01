Conseil des ministres : Tebboune fixe la feuille de route

Le Président de la République, Commandant suprême des forces armées, Ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Par Abdelkrim Salhi

Le président Tebboune a donné des orientations concernant l'élaboration du Plan d'action du Gouvernement et a fixé la feuille de route de chaque ministre.

L’impératif d'appliquer un modèle économique solide basé sur la diversification

Au plan économique, le Président de la République a évoqué l'impératif d'appliquer un modèle économique solide basé sur la diversification. Un modèle économique affranchi des entraves bureaucratiques, qui génère la richesse et absorbe le chômage, notamment parmi les jeunes et qui soit à même de garantir la sécurité alimentaire pour mettre les Algériens à l'abri de la dépendance de l'extérieur. Ce modèle doit permettra à l'économie nationale de se libérer de la dépendance aux hydrocarbures, essentiellement à travers l'encouragement des énergies alternatives et renouvelables avec pour objectif l'exportation, la consolidation de la présence sur le marché énergétique et la relance des mégas projets d'exportation de l'énergie renouvelable. Le chef de l'Etat a souligné parallèlement la nécessité d'un plan d'urgence pour le développement de l'agriculture, notamment saharienne, de l'industrie agroalimentaire et de la pêche outre la relance du secteur du tourisme, tous sources de richesse pour peu que l'appui nécessaire leur soit accordé. Dans le même contexte, le Président de la République a insisté sur l'impératif d'une réforme profonde de notre système fiscal avec tout ce qui en découle en termes de réglementation des incitations fiscales au profit des entreprises, notamment des startup et PME, en veillant à l'allègement de l'imposition des entreprises créatrices d'emplois. Le domaine social aura l'attention nécessaire, voire la priorité absolue afin de hisser le niveau de vie du citoyen algérien, a soutenu le Président de la République affirmant que l'Etat sera aux côtés des classes moyenne et vulnérable de la société pour leur offrir une vie décente et augmenter le pouvoir d'achat de tous les citoyens, avec suppression de l'imposition des faibles revenus. Il a mis en avant, également, la nécessité d'un plan sanitaire intégré garantissant les soins adéquats aux citoyens avec l'examen de la manière d'augmenter la part du secteur de la santé dans le produit intérieur brut (PIB) en vue de construire des Centres hospitaliers et de nouveaux Centres hospitalo-universitaires répondant aux standards internationaux et d'améliorer les infrastructures existantes. Parmi les orientations du Président de la République au Gouvernement, la nécessité d'établir un lien entre l'université et le monde du travail afin qu'elle soit la locomotive de l'édification d'une économie nationale solide, qu'il s'agisse de l'économie traditionnelle ou du savoir, à travers la création de pôles d'excellence universitaires. En outre, le chef de l'Etat a insisté sur l'impérative révision du système éducatif dans son volet pédagogique, avec un allègement des programmes scolaires, tout en accordant une place importante aux activités sportives et culturelles.

Reconsidération du système de gouvernance à travers un profond amendement de la Constitution

Le Président Tebboune a insisté sur l'importance qu'il accorde aux volets politique, institutionnel, socioéconomique et culturel visant tous à l'édification d'une nouvelle République répondant aux aspirations de notre peuple. A cet effet, le Président de la République a instruit les membres du Gouvernement d'être à l'écoute des préoccupations et besoins des citoyens en adoptant le dialogue et la concertation et de veiller scrupuleusement à demeurer au service de l'Etat et du peuple, d'où l'impératif de faire montre du comportement exemplaire requis et de la profonde foi en le devoir de préservation du denier public, de la lutte contre les comportements bureaucratiques et du respect des engagements de l'Etat. Il s'agit de redresser la situation générale du pays à travers le rétablissement de l'autorité de l'Etat et le recouvrement de la confiance des citoyens, a affirmé le Président Tebboune. L'édification de l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens et citoyennes implique la reconsidération du système de gouvernance à travers un profond amendement de la Constitution, pierre angulaire de l'édification de la nouvelle République, ainsi que de certains textes de loi importants, à l'instar de la loi organique relative au régime électoral. Cette entreprise requiert, par ailleurs, la moralisation de la vie politique par la consécration de la séparation entre l'argent et la politique et la lutte contre la médiocrité dans la gestion. La nouvelle République doit focaliser sur l'instauration de l'Etat de droit qui garantit l'indépendance de la justice et la promotion de la véritable démocratie participative, favorisant l'épanouissement social et politique de tous.

A.S.