Le P-DG de Sonelgaz à propos du financement des investissements : « Le marché financier international est une opportunité »

Le marché financier international constitue une opportunité pour la Compagnie nationale de l'électricité et du gaz Sonelgaz qui pourrait y recourir pour financer de grands projets d'investissement, a indiqué hier à Alger le P-dg de ce groupe public, Chaher Boulakhras.

"Le marché financier international pourrait constituer une solution pour financer les grands investissements de Sonelgaz et assurer la continuité de la mise en œuvre de ses plans de développement, que ce soit pour la production, le transport, la distribution, les services et les différents travaux", a-t-il déclaré. M. Boulakhras répondait à une question d'un journaliste en marge de la cérémonie de signature d'une convention-cadre avec le Holding public Algerian Chemical Specialities (ACS/SPA), à propos d'un éventuel recours du groupe au financement extérieur pour financer ses investissements. Il n'a pas manqué de souligner l'intérêt du recours aux marchés financiers internationaux qui permet de "se financer à des conditions avantageuses à des taux assez bas ne dépassant pas les 3 %, avec des échéances allant jusqu'à 15 ans". "Le financement extérieur des investissements de Sonelgaz serait un complément au financement local traditionnel via les banques nationales et les fonds propres du Groupe", a-t-il soutenu. Le premier responsable de Sonelgaz n'a cependant pas avancé de chiffres concernant les besoins en financements extérieurs de la Sonelgaz, en précisant que ce dossier était "en cours de préparation". La convention-cadre signée par le Groupe Sonelgaz avec le Holding public Algerian Chemical Specialities (ACS/SPA) a pour but d’acquérir différents produits issus de l'industrie chimique locale et réduire le recours aux importations. Cette convention, d'une durée de cinq ans renouvelables, "favorisera la substitution aux importations des biens et des services. Elle servira également d'incubateur aux start up algériennes, aux micro-entreprises et aux PME-PMI à travers le tissu de sous-traitance gravitant autour de ces industries", a indiqué le P-dg du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras dans une allocution à l'occasion de la cérémonie de signature. Selon le même responsable, il s'agit aussi de la promotion de la production nationale, la création de la valeur ajoutée localement ainsi que la sauvegarde et la création de nouveaux postes d'emploi. Pour sa part, le p-dg du Groupe ACS/Spa, Abdelghani Benbetka, a fait savoir que cette convention-cadre avait notamment pour objectifs de fournir le Groupe Sonelgaz en différents produits issus du plastique, de la peinture, du papier et du verre. Selon M. Benbetka, l'intérêt de ce partenariat permet de "promouvoir le produit national, faire connaitre le produit industriel des filiales d'ACS, hisser le taux d'intégration économique et se passer définitivement de l'importation des produits industriels disponibles localement tout en créant des postes d'emploi". Le Groupe ACS a développé en 2018-2019 près de 97 produits en substitution à l'importation dont 72 produits ont été homologués et commercialisés, a souligné le premier responsable d'ACS. "Il s'agit également pour nous de prospecter des opportunités d'export de nos produits vers l'Afrique, voire l'Asie et l'Europe", a-t-il ajouté, estimant que la nécessité de développer l'industrie chimique en Algérie fait d’ACS "un pôle actif dans la production de la matière première localement". Pour M. Benbetka, l'objectif est de parvenir à couvrir 30% des contrats signés par Sonelgaz dans la fourniture d'équipements et de produits de base dans le secteur énergétique. Le holding ACS/SPA est constitué de 4 groupes, 6 filiales, 18 sous-filiales et 5 sociétés de participation, activant dans les filières du plastique, de la peinture, du papier, des détergents, du verre, des dispositifs médicaux et des services.

K. B.