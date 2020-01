Wilaya d'Alger: : Lancement de plusieurs projets de travaux publics, santé, hydraulique et jeunesse

Le wali d'Alger Abdelkhalek Sayouda a supervisé, mardi, le lancement de plusieurs projets dans les secteurs des Travaux publics, de l'Hydraulique, de la Jeunesse et des Sports et de la Santé, et procédé à l'inauguration de nombre de structures et infrastructures.

Lors d'une sortie à travers les circonscriptions administratives de Bouzareah, Birtouta, Bir Mourad Rais, Draria et Cheraga, le wali d'Alger a précisé que les projets lancés aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre du programme de développement 2020 dans la capitale. "Ces projets importants à financement multiple, aussi bien à la charge du budget de la wilaya que de l'Etat, visent tous l'amélioration du cadre de vie du citoyen", a-t-il souligné. Accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) Abdelkarim Bennour, le wali a indiqué que "le programme de développement 2020 focalise, essentiellement, sur l'aménagement urbain d'autant que certains quartiers souffrent du manque d'aménagement des routes tant urbaines que suburbaines (rurales)". Il s'agit également, selon le wali, de prendre en charge de nettoiement des cours d'eau, confrontés au problème d'assainissement. Il a précisé, par ailleurs, que ce programme accorde un intérêt particulier aux projets destinés aux jeunes, à l'image des espaces de jeux et de loisirs, des stades et des salles de sport de proximité. D'autre part, le wali d'Alger a évoqué le recensement des quartiers, Haouchs et lotissements enregistrant des problèmes d'assainissement sanitaire à travers les différentes circonscriptions administratives afin de les prendre en charge. Le lancement des projets inscrits au titre de ce programme se poursuivra graduellement, a assuré M. Sayouda qui a fait état de l'affectation du budget et du choix des entreprises de réalisation pour leur réalisation dans les délais. Le wali d'Alger a déclaré, d'autre part, que l'inauguration aujourd'hui de deux établissements éducatifs (CEM) au niveau de la cité 1200 logements à Sidi Slimane (Khraïssia) et Baba Hassan (Draria) contribuera à l'allègement de la surcharge des classes, et que des groupes scolaires seront ouverts à fur et à mesure au niveau des nouvelles cités, souffrant d'un déficit en la matière. Au niveau de la commune de Bir Mourad Raïs, le wali a donné le coup d'envoi des travaux de renforcement de nombreuses voies de quartiers sur une longueur de 2,5 Km² pour un coût de près de 30 millions DA. Dans la commune de Saoula, M. Sayouda a lancé les travaux d'un projet de transfert des eaux usées, qui se déversent actuellement à Oued El-Ghoula, vers la station d'épuration de Baraki (5 km), et procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une polyclinique. A Birtouta, il a donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement et de revêtement des trottoirs et de réalisation d'un réseau d'eaux pluviales à Tessala Al Merdja , outre la pose de gazon artificiel au stade communal. Le wali a lancé un projet d'extension du réseau d'assainissement au niveau de la route Sidi Abed vers Oued El-Tlatha et de revêtement de plusieurs routes dans des quartiers à Ouled Chebel. Dans la commune de Khraïssia, M. Sayouda a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une maison de jeune et au lancement des travaux d'aménagement de la route reliant Douéra à Khraïssia, en plus d'un projet de renforcement de l'alimentation en eau potable dans la commune de Baba Hassan. La circonscription de Chéraga a vu le lancement des travaux d'aménagement et de renforcement du chemin rurale n9 à Aïn Benian en vue de désenclaver cette zone. Soulignant l'impératif de livrer ces projets dans les délais, le wali d'Alger a rappelé les mises en demeure adressées récemment à de nombreux bureaux d'études et entrepreneurs pour non respect des cahiers de charges. Une mesure qui a permis de redynamiser ces projets vitaux à même de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des citoyens, a-t-il ajouté.

S.A