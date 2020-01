Algérie Télécom Satellite : Une délégation en Mauritanie pour la mise en œuvre d'un contrat de distribution

Une délégation de la compagnie Algérie Télécom Satellite (ATS) s'est rendue en Mauritanie afin de mettre en œuvre un contrat signé avec des sociétés mauritaniennes pour la distribution de ses produits et services.

Conduite par son P-dg, Yassine Sellahi, la délégation d'ATS, filiale du Groupe Télécom Algérie, séjourne actuellement dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, dans le cadre de la mise en œuvre du contrat signé avec les sociétés mauritaniennes EMCA et Smart Managed Solutions (du Groupe Raja) pour la distribution de ses produits et services en Mauritanie et dans la sous-région. A cette occasion, les cadres d'ATS ont animé mardi trois (3) ateliers de présentation de leurs solutions et services au profit des représentants d'institutions officielles et d'entreprises privées en Mauritanie. En outre, des rencontres sont prévues avec les responsables de plusieurs ministères, sociétés et institutions (banques, douanes, Trésor). M. Sellahi a été reçu par le ministre mauritanien en charge des Technologies de Communication et de l'Information (TIC). Il rencontrera également le président de l'autorité de régulation mauritanienne. Ce déploiement en Mauritanie est la première expérience d'ATS à l'international. Il s'agit également de la première société nationale algérienne de services à s'implanter en Mauritanie. ATS rejoint ainsi plusieurs grands groupes algériens installés en Mauritanie depuis 2017, à l'instar de Géant electronics, Condor, Safcer, Kia, Socothyd, en plus de sociétés de moindre envergure. Cette présence a augmenté sensiblement le volume des exportations algériennes dans ce pays.

APS