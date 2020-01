Importations des véhicules en CKD-SKD : Des instructions fermes pour assainir le dossier de l’automobile

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Gouvernement, lors d'un conseil des ministres qu'il a présidé samedi, d'assainir en urgence le dossier d'importation des kits CKD-SKD destinés au montage automobile en Algérie.

Estimant que ce dossier figurait parmi les dossiers à caractère "urgent" et "sensible", méritant des "réponses concrètes", le Président de la République a insisté sur l'assainissement de la situation de ces importations et la mise en place de "nouvelles règles" les régissant, selon le communiqué du Conseil des ministres. Durant les neuf premiers mois de 2019, l'Algérie a importé pour 2,3 milliards de dollars de kits SKD destinés au montage automobile des véhicules de tourisme et du transport du personnel et de marchandises. En 2018, la facture globale d'importation des collections CKD/SKD destinées au montage de véhicules s'est chiffrée à plus de 3,73 milliards de dollars, contre 2,2 milliards de dollars en 2017, en hausse annuelle de 1,53 milliard de dollars (+70%). Le montage local des véhicules a réalisé en 2018 une production de 4.500 véhicules industriels et 180.000 véhicules de tourisme, contre 110.000 véhicules de tourisme en 2017. En 2019, des décisions importantes avaient été prises par le gouvernement pour faire baisser la facture d'importation des kits SKD destinés au montage des voitures touristiques, ainsi qu'à la fabrication des produits électroménagers, électroniques et de la téléphonie mobile. En mai dernier, le ministère de l'Industrie avait fixé des quotas d'importation des kits SKD aux seuls quatre principaux constructeurs automobiles dont les projets et les programmes de production (modèles) ont été validés par le Conseil national d'Investissement (CNI). Il s'agit de la SPA Renault-Algérie Production (RAP), la SARL Tahkout manufacturing company, la SPA Sovac production et la SARL Gloviz (KIA). Par ailleurs, le dossier du montage automobile, impliquant d'anciens ministres et des hommes d'affaires, a révélé des faits "catastrophiques" à l'origine de lourdes pertes pour le Trésor public, avait indiqué en décembre dernier le procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed (Alger). Le représentant du Trésor public avait estimé ses pertes à près de 129 milliards de DA. La société Mazouz de montage de véhicules et de camions est à l'origine de 39 milliards de DA de ces pertes, l'opérateur Larbaoui Hassan de plus de 87 milliards de DA et le groupe IVAL de Bairi Mohamed de plus d'un milliard de DA, selon le Trésor public. Le procureur de la République avait expliqué que les pratiques relatives à l'investissement dans le domaine du montage automobile, étaient "basées sur le népotisme et le favoritisme d'un opérateur à un autre sans aucun motif légal, ce qui a élargi le fossé entre le peuple et ses institutions". Ce dossier qui a fait l'objet de deux enquêtes judicaires au niveau de la Cour suprême (pour les cadres supérieurs) et au niveau du Tribunal de Sidi M'hamed (pour les hommes d'affaires), a révélé que "certains hommes d'affaires géraient des sociétés écrans tout en bénéficiant d'indus avantages fiscaux, douaniers et fonciers", a ajouté le procureur de la République. Outre ce dossier, le président de la République a souligné, lors du Conseil des ministres, que la question du Complexe sidérurgique d'El Hadjar comptait également parmi les dossiers prioritaires du plan d'action du secteur de l'Industrie. A moyen et long termes, l'effort du secteur doit être orienté vers la création d'une "véritable industrie", constituée essentiellement des industries légères, petites et moyennes, qui sont génératrices de richesses et "faisant la rupture" avec les industries consacrant la dépendance, recommande M. Tebboune. Il n'a pas manqué de déplorer le fait que le recours excessif à l'importation avait "figé les esprits et tué l'esprit d'initiative et la capacité de création et d'innovation des Algériens".

K.B.