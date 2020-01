Le CNA publie la note de conjoncture / Assurance : vers une croissance de 7,8% à fin 2019

Le Secrétariat Permanent du Conseil National des Assurances (CNA) a publié, sur son portail web ASSURAL (Assurances Algérie), la note de Conjoncture du marché national des assurances pour les trois premiers trimestres de l’exercice 2019, portant les chiffres, provisoires, de la production et des sinistres du marché national des assurances de dommages, des assurances de personnes, de la réassurance.

Par Abdelkrim Salhi

Les prévisions de clôture du marché des assurances sont évaluées à 145,8 milliards de dinars, soit une hausse de 7,8% par rapport aux réalisations de 2018. En assurances de dommages, les prévisions de clôture sont estimées à 132,7 milliards de DA, soit une hausse de 8% par rapport aux réalisations de l’année précédente et une part de marché de 91%. Cette hausse serait générée par l’évolution de toutes les branches à savoir, la branche « automobile », avec un taux de 5,3% et une part de marché -en assurances de dommages- de 53,5% ; suivie par la branche « IRD », avec une part de 38,6% du total du marché AD, soit une évolution de 13,1% et l’assurance « transport », en hausse de 1,7%. L’assurance « agricole » pourrait connaître une baisse de 2,3%. Les assurances de personnes, avec un chiffre d’affaires de 13,1 milliards de DA, afficheraient une progression de 5,7%, au 31 décembre 2019. Les branches, « vie-décès », « maladie », « accident » et « prévoyance collective », pourraient connaître des taux de croissance respectifs de 4,4%, de 11,4%, 5,8%, 18,5%. Par contre la branche « assistance » qui pourrait marquer un repli de 9,3%. Le CNA relève dans la même note de conjoncture, La production de la branche « automobile » fléchit de 1,6%, durant le troisième trimestre de l’année 2019. La branche « transport » marque, également, un repli de 4,8%. Les assurances de personnes accusent, durant le troisième trimestre 2019, une régression de 13,5%

114,8 milliards de DA au 30 septembre 2019

Au 30 septembre 2019, le chiffre d’affaires des assurances estimé à 114,8 milliards de DA contre 105,5 milliards de DA à la même période de 2018, soit une évolution positive de 8,8%. Les primes émises collectées, à fin septembre de l’année dernière, par les assurances de dommages s’élèvent à 100,4 milliards de DA, en croissance de 6,9% par rapport à la même période de 2018. L’assurance « automobile » réalise, au terme des neuf premiers mois de l’exercice 2019, un chiffre d’affaires de plus de 53 milliards de DA, en hausse de 2,2%, par rapport à la même période de l’exercice 2018, et domine le portefeuille des assurances de dommages, avec un taux de 52,9%. Les « risques obligatoires » enregistrent une hausse de 5,7%, soit une production additionnelle de 627,1 millions de DA. Les « risques non obligatoires » ont connu, également, une progression de 1,2% par rapport au 30/09/2018 et détiennent 78,2% du portefeuille de la branche « automobile ». Cette croissance est générée, essentiellement, par la garantie « DASC » (Dommages avec ou sans collision) qui affiche une croissance de 1,4%. La branche Incendie et Risques Divers « IRD » affiche un montant de 39,8 milliards de DA, en évolution de 13,7%, par rapport à la même période de l’année passée, expliquée, en grande partie, par la hausse des primes d’un important contrat. La sous-branche « Incendie, explosions et éléments naturels » progresse de 15,1% par rapport au 30/09/2018 et détient 71,4% du portefeuille de la branche « IRD ». Les « assurances contre les effets des catastrophes naturelles » (Cat-Nat), évoluent de 22,3% enregistrant, ainsi, un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de DA et une part de marché de 12,2% La branche « Responsabilité civile » (RC) marque un repli de 9% avec un montant d’un peu plus de 02 milliards de DA et détient une part de 5% du portefeuille de la branche « IRD ». Cette baisse est la conséquence de la diminution des primes collectées au titre de la « RC commune » qui affiche un écart négatif de plus de 249 millions de DA. La sous-branche « autres dommages aux biens » occupe une part de 23% du portefeuille de la branche « IRD », en hausse de 19,5% et 1,4 milliards de DA de production additionnelle. La branche « transport » affiche, au 30 septembre 2019, un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de DA, marquant une évolution de 6,2%, par rapport à la même période de l’exercice 2018. Elle maintient la même part que celle observée en 2018, à savoir 3,7% du portefeuille des assurances de dommages. Le « transport aérien » connait une importante évolution de 187,8% et ce, suite à la souscription de nouvelles affaires en « assurance spatiale ». La branche « agricole » affiche, à fin septembre de l’année écoulée, un chiffre d’affaires de plus de 02 milliards de DA, contre 1,8 milliard de DA à la même période de 2018, soit une évolution de 9,0%.La hausse est expliquée, essentiellement, par la croissance des sous-branches « production végétale » et « production animale » qui enregistrent des croissances respectives de 26,5% et 24,9% et détiennent, ensemble, une part de 57,8% du total de la production de la branche. La hausse des réalisations de la « production animale » trouve son origine dans l’augmentation du chiffre d’affaires des assurances de multirisques « bovine » et « équine », en raison de la recrudescence de plusieurs maladies, poussant les agriculteurs à s’assurer. L’assurance « crédit » progresse de 12,2% par rapport à la même période de 2018, générée, principalement, par la sous-banche « insolvabilité générale » qui accroît de 41,5% et détient une part de 49%, suivie de la sous-branche « crédit à l’exportation » qui marque 7,5% d’évolution. En revanche, la sous-branche « crédit hypothécaire » fléchit de 3,2%, par rapport au 30 septembre 2018. Ce fléchissement est causé par l’arrêt d’octroi de crédits à des taux non-bonifiés (La SGCI ne couvre que les prêts à taux non bonifiés accordés par la CNEP banque). Par ailleurs, le « crédit à la consommation » baisse de 51,8%.

L’assurances de personnes en hausse de 17,5%

La production de l’ensemble des sociétés d’assurances de personnes, à fin septembre 2019, s’élève à 10,5 milliards de DA, marquant, ainsi, une hausse de 17,5%, comparativement à la même période de l’année passée. La branche « accident » enregistre un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de DA, soit une hausse de 6,3% et une production additionnelle de 88,3 millions de DA, comparativement à la même période de l’exercice précédent. La branche « maladie » cumule, au 30/09/ 2019, un chiffre d’affaires de 79,3 millions de DA, contre 77,9 millions de DA comparativement au 30/09/2018, soit un accroissement de 1,8%. La branche « assistance » recule de 5,4%, soit 1,9 milliard de DA, au terme des neuf premiers mois de l’exercice 2019. Cette baisse est causée par le repli de la production de la garantie « Assurance voyage » (-5%). La branche « vie décès » marque une progression importante de 38,8%, passant de 2,6 milliards de DA, au 30/09/2018, à 3,7 milliards de DA à la même période de 2019. Au 30/09/2019, la branche « Prévoyance collective » totalise un chiffre d’affaires de 3,4 milliards de DA, contre 2,8 milliards de DA au 30/09/2018, soit un accroissement de 564,7 millions de DA, avec près de 32% de part du total marché des assurances de personnes.

A.S.