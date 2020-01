Transport maritime: Changements d'horaires de plusieurs départs pour causes météorologiques

Des changements au programme horaire de plusieurs départs de car ferries vers différentes destinations, prévus entre lundi 20 et dimanche 26 janvier, ont été effectués en raison d'intempéries, a indiqué lundi l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) dans un communiqué.

Ainsi les liaisons effectuées par le car ferry (CF) Tassili II d'Oran vers Barcelone, prévu pour lundi 20 janvier à 15h00 et celle de Barcelone à Oran le 21 janvier à 18h00 ont été reportées à des dates ultérieures. La traversée du CF El Djazair de Skikda vers Marseille aura lieu le jeudi 23 janvier à 12h (arrivée vendredi 24 janvier à 10h00) au lieu de dimanche 19 janvier. Tandis-que le départ du voyage Marseille-Oran aura lieu le 25 janvier à 11h au lieu du vendredi 24 janvier à 12h00. L'arrivée à Oran est prévue dimanche 26 janvier à 12h. Quant au départ du même CF d'Oran vers Marseille prévu le dimanche 26 janvier à 12h00, il aura lieu le même jour à 16h00. L'arrivée à Marseille est prévue pour le lundi 27 janvier à 18h00. "Le navire reprendra son programme initial départ Marseille/Skikda le mardi 28 janvier à 12h00", note la même source. Quant au CF Tariq Ibn Ziyad, son départ aura lieu d'Alger vers Marseille le mercredi 22 janvier à 18h00 au lieu du lundi 20 janvier. Son arrivée à Marseille est prévue le jeudi 23 janvier à 15h00. Ce navire reprendra son programme initial: départ Marseille/Alger le samedi 25 janvier à 12h, fait savoir l'ENTMV. Concernant les perturbations des liaisons avec le port de Marseille (France), l'ENTMV a décliné la responsabilité sur les retards ou annulations dues aux grèves du personnel du port français. "Les grèves actuelles en France et notamment celles qui touchent le port de Marseille ont causé ces derniers jours de nombreux désagréments à l'ENTMV l'empêchant à plusieurs reprises d'assurer l'embarquement de ses passagers à destination de l'Algérie", explique le communiqué. "Même si la situation semblerait rentrer dans l'ordre, l'ENTMV souhaite indiquer dans le cas de reprise de grève qu'elle ne pourra en aucun cas en être tenue pour responsable", insiste l'entreprise nationale. "Les traversées programmées par l'ENTMV ont ainsi connu de sérieuses perturbations ces dernières semaines et la situation risquerait malheureusement de perdurer avec l'annonce d'un probable mouvement de grève au port de Marseille du 22 au 24 janvier", développe-t-il, rappelant que l'ENTMV "ne peut aucunement être tenue pour responsable du report ou de l'annulation des traversées programmées".De plus, aucune procédure de remboursement ou de prise en charge des voyageurs n'est prévue en pareille circonstance, précise la même source. Ainsi, l'ENTMV a appelé sa clientèle à prendre ses dispositions en prenant attache au préalable avec les services portuaires de Marseille pour s'assurer du maintien ou non des formalités d'embarquement.

R.N