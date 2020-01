Totalisant un montant de 83,9 milliards de DA au 30 septembre 2019 / Les stocks des sinistres fléchissent de 2,3%

Les sinistres déclarés, au 30 septembre 2019, totalisent un montant de 61,1 milliards de DA contre 49,9 milliards de DA au 30 septembre 2018, soit une évolution de 22,4% relève la note de conjoncture du secteur des assurances.

Le total des indemnisations s’établit, afin septembre de l’année passée, à 51,4 milliards de DA, progressant, de 15,3% comparativement à l’exercice 2018. Par contre, les stocks fléchissent de 2,3%, par rapport au 30 septembre 2018, totalisant un montant de 83,9 milliards de DA. Le taux de règlement des sinistres atteint, durant les 9 premiers mois de l’année écoulée, un taux de 39,3%, en accroissement de 7% par rapport à la même période de l’année 2018. Le taux de règlement des sociétés d’assurances de dommages atteint 37,1%, en augmentation de 9,3%, comparativement à la même période de 2018, de même pour les assurances de personnes dont le taux progresse de 1,6%. Concernant les assurances dommages, les sinistres déclarés enregistrent, au 30 septembre 2019, une hausse de 24,4% comparativement au 30 septembre 2018 et totalisent un montant de 58,4 milliards de DA. La branche « automobile » détient la part la plus importante des déclarations, avec un taux de 72,9%, soit 42,6 milliards de DA. Les indemnisations, au 30 Septembre 2019, s’élèvent à plus de 49 milliards de DA, en hausse de 16,7% par rapport au 30 septembre 2018. Cette élévation est expliquée par l’évolution des règlements de l’assurance « IRD », avec un taux de 87,6%. Les stocks régressent de 2,3%, par rapport au 30 septembre 2018, soit un montant de 80,4 milliards de DA. Le taux de règlement, à fin septembre 2019, est de 37,1%, soit une croissance de 9,3%, par rapport à la même période de 2018. En matière d’assurances de personnes, les sinistres déclarés enregistrent un montant de 2,6 milliards de DA, au 30 septembre 2019, soit une régression de 9,3% par rapport à la même période de 2018. Cette baisse est tirée par les branches « accident », « assistance » et « prévoyance collective », avec des taux de régression respectifs de 16,4%, 30,4% et 20,7%. Les sociétés d’assurances de personnes ont réglé, à fin septembre de l’année passée, un montant de 2,4 milliards de DA, contre 2,6 milliards de DA à la même période de 2018, soit une baisse de 7,2%, principalement consacrés à la branche « prévoyance collective » -dont la part est de 67,3% du total des règlements des assurances de personnes- qui régresse de 12,8%. Au terme des neuf premiers mois de 2019, le stock des sinistres des sociétés d’assurances de personnes s’élève à 3,4 milliards de DA, contre 3,5 milliards de DA en 2018, reculant, ainsi, de 3%. Ce recul est principalement causé par 22,9% de fléchissement de la branche « Prévoyance collective » dont la part est de 44,1% du total des sinistres à payer. Le taux de règlement des sinistres marque une progression de 1,6%, par rapport à la même période de 2018.

A. S