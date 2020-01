Pomme de terre : Une semence locale pour les Agriculteurs

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a fait état de mesures pour absorber la surproduction enregistrée dans la filière pomme de terre sur la base des propositions formulées par les professionnels, en coordination avec les secteurs concernés.

Par Amine Meslem

En effet, l’Algérie a produit quelque 60 millions de quintaux (qx) de pomme de terre durant toute l’année 2019. Le pays a enregistré un excédent qui a provoqué l’inquiétude des agriculteurs. Le tubercule étant un produit agricole obéissant à la loi de l’offre et de la demande, a vu son prix baisser au sein des producteurs qui n’ont pas hésité à exprimer leur préoccupation et leur colère pour le ministère de l’agriculture. Intervenant lors d'une récente réunion de travail avec les professionnels de la filière pomme de terre en présence des représentants du Conseil national interprofessionnel de la filière (CNIFPT), le ministre a souligné la nécessité de trouver des débouchés à la filière pour lui permettre d'être un créateur de richesse et de contribuer au développement de l'économie nationale, plaidant pour des programmes étudiés en vue de la transformation, l'exportation et la commercialisation locale. Il a affirmé, à ce propos, que l'agriculture étant un élément essentiel dans l'équation de la production, devrait contribuer dans un cadre organisé au sein du CNIFPT et en coordination avec les différents représentants de la tutelle, à la mise en place de programmes de commercialisation du produit, avant même sa culture. II a rappelé, dans ce sens, les orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour appuyer davantage agriculteurs, asseoir une production agricole dans les régions non-exploitées et accorder un grand intérêt aux activités de transformation et d'exportation. la tutelle a réservé plus de 175 000 hectares dont 45 % pour la production de saison, 30 % de l’arrière-saison et 25 % de la primeur dans les Hauts plateaux. Le stockage des quantités existantes actuellement dans le cadre du système de régulation, Syrpalac, servira à réguler le marché pendant la période Mars-avril où l’offre diminue. Ce déstockage s’arrêtera avec l’entrée sur le marché de la récolte à partir du mois de mai. L’un des paramètres qui ont permis ce surplus dans la production est immanquablement la disponibilité de la semence produite en Algérie en quantités suffisantes et la qualité requise. Considérée comme l’élément essentiel dans la production de la pomme de terre, la semence ne sera plus importée dès 2021. La majeure partie des besoins nationaux sera produite en Algérie conformément au programme tracé après la maîtrise de l’itinéraire technique de production de plants 100 % algériens de ce tubercule et après l’implication de plusieurs entreprises. Selon le PDG du Groupe Valorisation des produits agricoles (Gvapro), M Mustapha Belhanini, il a été produit et emmagasinés quelque 1,5 millions de mini tubercules destinés à la production. C’est l’œuvre des fermes pilotes qui arrivent même à produire la variété SE (Super Elit) à Tiaret et E (Elit). Il faut préciser que le rendement de la SE peut aller jusqu’à 350 qx/ha. La G1 de la ferme pilote Richi Abdelmadjid dans la commune de Belkheir (Guelma) peut atteindre un rendement de 400 qx/ha. Ce qui va intéresser davantage l’agriculteur est le prix pratiqué pour cette semence produite localement qui ne saurait dépasser les 60 DA/kg. Ce qui va réduire ses charges de 80 à 40 millions de centimes et lui permettre une meilleure traçabilité du produit. Or, celle importée reste encore plus chère puisqu’elle est estimée à 180 DA/kg. la production de semences locales fera gagner à l’Algérie un montant qui avoisine les 100 millions d’euros, dépensés pour payer les quelque 120 000 tonnes importées annuellement. A compter de l’année en cours toutes les variétés de semences peuvent être produites par le laboratoire in vitro notamment celles demandées par les transformateurs.

A.M.