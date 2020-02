Diner presse 2020 : Ooredoo organise un diner en l’honneur des médias Algériens

Fidèle à son engagement aux côtés de la presse nationale, Ooredoo a organisé dans la soirée du mercredi 29 janvier 2020, un diner en l’honneur des médias algériens, à l’hôtel Sheraton à Alger.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, cet évènement a été marqué par la présence des représentants du Ministre de la Communication, du Directeur général de Ooredoo M. Nikolai Beckers ainsi que des professionnels des médias algériens, publics et privés. Dans son discours de bienvenue, M. Nikolai Beckers a tenu en premier lieu à saluer la richesse du paysage médiatique algérien, en mettant l’accent sur le solide partenariat qui lie Ooredoo à la presse nationale. Au cours de ce diner, le Directeur général de Ooredoo a évoqué les différentes questions liées à l’entreprise, notamment la nouvelle stratégie de la compagnie basée sur la transformation numérique, le plan d’investissement, les actions sociétales, le sponsoring ainsi que le partenariat avec les médias. Lors de cette rencontre, le Directeur général de Ooredoo M. Nikolaï Beckers a déclaré : « Je saisis cette agréable occasion pour présenter mes vœux de réussite et de prospérité à l’ensemble de la presse algérienne. Ooredoo tient à exprimer sa gratitude envers la sphère médiatique algérienne d’avoir accompagné ses succès et ses réalisations depuis de longues années. Je suis convaincu qu’avec l’implication de tous nos partenaires, Ooredoo deviendra un leader incontestable dans la transformation digitale en Algérie. » M. Nikolai Beckers a également rappelé les nombreuses initiatives entreprises par Ooredoo, en direction des médias tels que le concours journalistique Média Star dont la 14ème édition sera lancée prochainement, ainsi que les diverses sessions de formation du Club de presse Ooredoo qui a organisé plus d’une soixantaine de formations au profit des professionnels du secteur de la communication. Saisissant l’opportunité de cette rencontre, le Directeur général de Ooredoo a échangé avec les professionnels des médias sur les différentes questions relatives au secteur de la téléphonie mobile et est revenu notamment sur la stratégie de développement de Ooredoo visant à insuffler une nouvelle dynamique à l’activité technologique et digitale de l’entreprise. Ce diner en l’honneur des médias est devenu, au fil des années, une tradition bien établie dans l’agenda de Ooredoo et constitue une opportunité pour partager avec la corporation journalistique des moments privilégiés.