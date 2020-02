Coronavirus: L'avion devant rapatrier les Algériens établis à Wuhan a décollé dimanche à l'aube

Un avion de la compagnie aérienne Air Algérie a décollé, dimanche à 04h00 à destination de la République de Chine, pour rapatrier les membres de la communauté nationale établis dans la province de Wuhan, a appris l'APS auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Un staff médical spécialisé est à bord de ce vol pour accompagner les trente-six (36) algériens établis Wuhan, province chinoise où est apparu l'épidémie. Le retour de cet avion est prévu, lundi, sachant que la durée de vol varie entre 10 et 12 heures. Le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, avait donné des instructions, dès l'annonce par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'apparition du Coronavirus, pour le rapatriement des Algériens, majoritairement des étudiants, établis dans la ville chinoise de Wuhan. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait pris des mesures préventives, à travers l'installation de caméras thermiques au niveau des principaux aéroports pour le contrôle des passagers en provenance des aéroports de Doha, des deux Lieux Saints de l'Islam, du Caire, d'Istanbul et de Dubaï, des aéroports de transit pour les Chinois travaillant en Algérie. Le ministère a également aménagé des services devant admettre ces étudiants au sein de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) à Alger. Un staff médical spécialisé veillera au suivi et le bien-être des rapatriés, pendant une durée de 14 jours, période d'incubation du virus.