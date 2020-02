Tomate industrielle : 2 500 agriculteurs ont abandonné la culture

La Confédération algérienne du patronat (CAP) a tenu mercredi une rencontre de travail avec la section nationale des conserveries et de la transformation des produits agricoles (SNCTPA) pour débattre des problèmes qui pèsent sur cette filière notamment celle de de l'industrie de la tomate, a indiqué un communiqué de la confédération.

Par Amine Meslem

La réunion, présidée par le président de la confédération, Boualem M'rakach et le président de la SNCTPA, Mohamed Moncef Zaim, au siège de la Confédération a été consacrée à l'ensemble de ce secteur d'activité économique, "affecté grandement par une accumulation de difficultés", précise la même source. Evoquant un rapport établi par les cercles de production, la confédération dresse un constat "inquiétant " de de cette filière en citant "12.000 familles qui se retrouvent dans la précarité à cause des problèmes auxquels font face les entreprises de l'industrie agroalimentaire". La confédération évoque également « 2.500 agriculteurs qui ont abandonné la culture de la tomate industrielle, faute d'unités de transformations installées en plus de celles qui sont à l'arrêt et dont les potentialités de production sont estimées à 60.000 tonnes de concentré de tomate". Une quantité qui pourrait satisfaire 70% des besoins nationaux en tomate industrielle, d'après l'organisation patronale. «La relance de la filière est une priorité qui passe par un engagement sincère pour organiser la filière et augmenter ses capacités productives", conclut le communiqué. En prise directe avec une mévente chronique de leurs produits induite par une importation en quantité du concentré de tomate de Chine et d'ailleurs, les portes des exportations leur étant fermées suite à un prix de revient usine le plus élevé du monde, le concentré de tomate algérien n'a pu rester compétitif au plan national, régional et international. D'où la revendication de l'ensemble des agriculteurs à l'application d'une prime incitative. Elle devrait bénéficier à tous les agriculteurs producteurs de tomate industrielle, affirment les experts. Dans cette filière de la tomate industrielle et du concentré de tomate, les perspectives d'avenir apparaissent encore sombres pour la grande majorité des agriculteurs. La filière tomate industrielle a connu, ces dernières années, un bond tant quantitatif que qualitatif. Preuve en est que le rendement de ce produit a enregistré également une hausse pour atteindre les 15 millions de quintaux. Avec des prévisions d’élargissement de la surface cultivée jusqu’à plus de 27.000 hectares au titre de l’actuelle saison agricole. La wilaya d’El Tarf, employait jusqu’à 100 000 saisonniers avant son démantèlement par les importations intensives, avec des lignes de crédit intarissables des banques publiques. Parallèlement à la culture de la pomme de terre, il existe une nouvelle filière, à savoir la culture de la tomate industrielle. Tout a commencé durant la saison 2013-2014 avec une superficie emblavée de 126 ha à travers 5 communes et qui ont donné quelque 123 000 quintaux. Encouragés par ce succès, la superficie emblavée durant la saison 2014-2015 a été doublée avec 300 ha qui ont donné une récolte de 262 000 quintaux, de nouveaux producteurs s'étant inscrits dans le circuit de production.

Une organisation patronale alerte sur la dégradation de la filière tomate

La Confédération algérienne du patronat (CAP) a tenu mercredi une rencontre de travail avec la section nationale des conserveries et de la transformation des produits agricoles (SNCTPA) pour débattre des problème qui pèsent sur cette filière notamment celle de l'industrie de la tomate, a indiqué un communiqué de la confédération. La réunion, présidée par le président de la confédération, Boualem M'rakach et le président de la SNCTPA, Mohamed Moncef Zaim, au siège de la Confédération a été consacrée à l'ensemble de ce secteur d'activité économique, "affecté grandement par une accumulation de difficultés", précise la même source. Evoquant un rapport établi par les cercles de production, la confédération dresse un constat "inquiétant " de de cette filière en citant "12.000 familles qui se retrouvent dans la précarité à cause des problèmes auxquels font face les entreprises de l'industrie agroalimentaire". La confédération évoque également "2.500 agriculteurs qui ont abandonné la culture de la tomate industrielle, faute d'unités de transformations installées en plus de celles qui sont à l'arrêt et dont les potentialités de production sont estimées à 60.000 tonnes de concentré de tomate". Une quantité qui pourrait satisfaire 70% des besoins nationaux en tomate industrielle, d'après l'organisation patronale. "La relance de la filière est une priorité qui passe par un engagement sincère pour organiser la filière et augmenter ses capacités productives", conclut le communiqué.

A.M.