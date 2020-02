LG présente sa future génération de blanchisserie : Avec le nouveau lave-linge dotee d’intelligence artificielle

Le lave-linge primé lors des CES Innovation Award déploie l'IA et les technologies avancées Pour l’entretien des tissus pour offrir une commodité, des performances et une vitesse inégalée.

LG Electronics (LG) a dévoilé son innovation la plus avancée dans le domaine de la blanchisserie, déployant l'intelligence artificielle pour fournir un lavage de précision pour des résultats optimaux. Lauréate d'un très convoité prix CES 2020, la nouvelle machine à laver à chargement frontal LG ThinQ ™ est dotée d'un moteur Artificial Intelligent Direct Drive ™ (AI DD) ainsi que du service Proactive Customer Care de l'entreprise. La machine à laver AI DD s'appuie sur 20 ans de progrès dans le moteur révolutionnaire Direct Drive de LG, qui offre à la fois efficacité et efficience. En effet, la nouvelle machine à laver de LG détecte non seulement le volume et le poids de chaque charge de linge unique, mais utilise également l'IA et des capteurs avancés pour identifier les types de tissus dans chaque charge. En utilisant une technologie d'apprentissage en profondeur, elle compare ensuite ces informations à plus de 20 000 points de données liés à l'utilisation de la machine pour programmer le réglage optimal du cycle de lavage pour les meilleurs résultats, améliorant, ainsi, le nettoyage et prolongeant la durée de vie des vêtements de 15%. La laveuse la plus intelligente de LG est capable de détecter une charge mixte de t-shirts et de pantalons (différente de la literie, des tissus délicats et d'autres combinaisons de tissus) et de programmer le cycle de lavage pour utiliser des mouvements, des températures et des heures personnalisés pour un lavage optimal. La nouvelle fonctionnalité conviviale ezDispense de LG élimine, quant à elle, les hypothèses sur le dosage de détergent en ajoutant automatiquement la quantité exacte de détergent liquide et d'assouplissant personnalisé pour chaque taille de charge à des moments optimaux pendant le cycle de lavage pour de meilleurs résultats. Et en ce qui concerne le séchage, la nouvelle fonction LG Smart Pairing envoie automatiquement le réglage optimal de la sécheuse pour chaque charge directement au séchoir LG compatible pour les meilleurs résultats à chaque fois. La laveuse intelligente peut également se connecter à Amazon Alexa via l'application mobile ThinQ de LG pour fournir des notifications lorsque la lessive est insuffisante. Les clients peuvent activer Amazon Dash Replenishment via l'application pour réorganiser automatiquement les fournitures présélectionnées telles que le détergent et l'assouplissant à livrer directement à leur porte. Pour améliorer encore plus l'expérience de blanchisserie, la machine à laver AI DD prend en charge LG Proactive Customer Care - une solution de service client intelligente qui tire parti de l'IA avancée pour offrir une tranquillité d'esprit et une satisfaction client accrue, ainsi que des performances et une longévité améliorée. Le service peut immédiatement alerter les utilisateurs sur les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent, accélérer les réparations lorsqu'elles sont nécessaires et offrir des conseils de maintenance utiles pour assurer le meilleur fonctionnement des appareils LG. En plus des fonctionnalités basées sur l'IA, la nouvelle machine à laver LG offre des fonctionnalités supplémentaires pratiques qui permettent aux utilisateurs de gagner du temps et offrent des performances supérieures :

TurboWash ™ 360 utilise des jets puissants pour entourer les vêtements sous plusieurs angles afin que la lessive puisse pénétrer profondément dans les tissus pour un nettoyage complet - même pour les grosses charges – en moins de 30 minutes ;

3D Multi Spray tire simultanément des jets d'eau dans cinq directions différentes pour éliminer rapidement les taches tenaces ;

LG TWINWash ™ fait gagner du temps avec deux rondelles dans un encombrement. Lavez les petites charges dans la laveuse compacte LG SideKick se trouvant en bas de la machine, tout en actionnant le lavage des charges les plus importantes en haut.

Après ses débuts au CES, la nouvelle machine à laver à chargement frontal de grande capacité de LG sera déployée en Amérique du Nord au cours du premier semestre de l'année. Sa disponibilité sur d'autres marchés suivra.

