Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali annonce : « Décision a été prise de libérer les conteneurs des kits SKD/CKD »

Les conteneurs des kits SKD/CKD destinés aux usines de montage et importés avant avril dernier dans le cadre du régime préférentiel seront libérés au plus tard ce jeudi. C’est ce qu’a annoncé, dans une intervention à la télévision publique le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali.

La décision a été prise, selon le ministre, dans le cadre des "décisions urgentes" prises par le gouvernement pour permettre à ces usines de poursuivre leurs activités. "Avant la fin de de cette semaine et au plus tard jeudi, les conteneurs des kits CKD/SKD destinés aux usines de montage, bloqués dans les ports depuis avril dernier, seront libérés comme mesure "d'urgence", a déclaré le ministre lors de l'émission de la Télévision nationale "El-Hiwar El-Iktissadi", diffusé mardi soir. Selon le ministre, cette opération concerne tous les kits de montage importés par le biais des banques et dont les coûts d'importation ont été payés, en attendant le recouvrement de frais de transport. Il a rappelé, en outre, que les opérateurs concernés par l'es activités de montage seront soumis à de nouveaux textes juridiques en vue d'encadrer cette activité au niveau local. Le ministère de l'Industrie procédera, à cet effet, à la révision du système juridique régissant le secteur afin mettre un terme à l'importation pour les compagnies activant dans le domaine du montage ayant bénéficié, auparavant, de plusieurs avantages sans que les prix des produits localement montés ne soient compétitifs ni qu'ils aient contribué à une augmentation du taux d'intégration national. Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit le Gouvernement, lors d'un conseil des ministres tenu le 18 janvier dernier, d'assainir en urgence le dossier d'importation des kits CKD-SKD destinés au montage automobile en Algérie. Estimant que ce dossier figurait parmi les dossiers à caractère "urgent" et "sensible", méritant des "réponses concrètes", le Président de la République avait insisté sur l'assainissement de la situation de ces importations et la mise en place de "nouvelles règles" les régissant. Durant les neuf premiers mois de 2019, l'Algérie a importé pour 2,3 milliards de dollars de kits SKD destinés au montage automobile des véhicules de tourisme et du transport du personnel et de marchandises. En mai dernier, le ministère de l'Industrie avait fixé des quotas d'importation des kits SKD aux seuls quatre principaux constructeurs automobiles dont les projets et les programmes de production (modèles) ont été validés par le Conseil national d'Investissement (CNI). Le ministre de l’Industrie a par ailleurs déclaré que le Conseil National d’Investissements n’avait pas de prérogatives pour légiférer, annonçant que l’un des premiers chantiers de son ministère est de revoir les textes juridiques régissant l’économie nationale, et en particulier le secteur industriel. Il cite, à titre d’exemple, le code de l’investissement qui a connu une instabilité depuis 2009, notamment les avantages accordés aux opérateurs économiques nationaux et étrangers. « Les partenaires étrangers se plaignent de l’instabilité juridique en Algérie. Beaucoup de texte sont appliqués avec une double lecture », a-t-il indiqué. Le ministre propose de réviser le code de l’investissement avant l’été prochain, précisant qu’il a été révisé à plusieurs reprises, à la faveur de différentes lois de finances complémentaires de 2009, 2010 et 2016. Il a rappelé que « l’acte économique ne peut pas être régi directement par le pouvoir politique et l’administration », soulignant que le but de son ministère est que « tous opérateurs économiques, qu’ils soient algériens ou étrangers, sont égaux devant la loi », notamment en ce qui concerne les avantages qui leur sont accordés. Ferhat Ait Ali souhaite ainsi un code de l’investissement clair et transparent pour tous les acteurs économiques. Le ministre propose de revoir les missions de l’Agence Nationale du Développement et de l’Investissement (ANDI) qui a vu ses prérogatives se restreindre au profit du Conseil National de l’Investissement (CNI), notamment pour les projets impliquant des partenaires étrangers. Invoquant la suppression de la règle 49/51 régissant l’investissement étranger en Algérie, dans le cadre de la loi de finances 2020, M. Ait Ali a indiqué que cette règle a perturbé plusieurs investissements étrangers, notamment les plus grands dans l’automobile ou l’électronique. Toutefois, la règle 49/51 est maintenue dans la loi de finances 2020 pour les secteurs stratégiques. A ce propos, le ministre a indiqué que son département ministériel s’attèlera à mettre en place les critères de base permettant de définir ces secteurs.

K. B.