Pétrole : Le panier de l'Opep à 55,72 dollars le baril

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi à 55,72 dollars le baril, contre 54,99 dollars la veille, enregistrant une hausse de 73 cents, selon les données de l'Organisation publiées sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le comité technique de l'Organisation pétrolière et ses alliés non membre de l'Opep, chargé d'analyser la conjoncture sur le marché afin d'aider l'organisation à ajuster ses quotas de production selon les besoins du marché, avait tenu jeudi à vienne une réunion technique pour analyser la baisse des cours du brut en lien avec l'épidémie du coronavirus. Le comité avait alors suggéré de réduire provisoirement la production de 600.000 barils par jour (b / j), selon Reuters qui cite des sources proches de l'Organisation. "Nous soutenons cette idée", a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, interrogé sur la proposition lors d'une conférence de presse à Mexico plus tard dans la journée. Le groupe OPEP +, qui pompe plus de 40% du pétrole mondial, a suspendu l'approvisionnement et avait convenu d'approfondir les coupes de 500.000 b / j depuis le début de cette année, à 1,7 million de b / j, soit près de 2% de la demande mondiale. Pour rappel, les prix de l'or noir accusent une forte baisse depuis le début de l'année, fragilisés par les inquiétudes de l’économie chinoise, qui tourne au ralenti en raison de l’épidémie de coronavirus. L'Opep et ses alliées sont liés depuis 2016 par un accord de limitation de leur production destinée à soutenir les cours de brut face à une offre très abondante. La prochaine rencontre ministérielle de l'Opep et de ses partenaires extérieurs à l'organisation, à leur tête la Russie, est prévue pour les 5 et 6 mars prochain.

Coronavirus : Le Comité technique OPEP+ recommande de prolonger la réduction de la production à fin 2020

Le comité technique conjoint Opep-non Opep (JTC) a recommandé, à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue à Vienne, de prolonger l’accord actuel de réduction de la production jusqu’à la fin 2020 et de procéder à une réduction additionnelle jusqu'à la fin du 2ème trimestre, a affirmé le ministre de l’Energie et président de la Conférence de l'Opep, M. Mohamed Arkab. Ces recommandations du JTC viennent en réponse aux répercussions de l’épidémie de Coronavirus qui "a un effet négatif sur la demande pétrolière et sur les marchés pétroliers", souligne le ministre, cité par un communiqué du ministère de l'Energie. "L’épidémie de coronavirus a un impact négatif sur les activités économiques, et notamment sur les secteurs du transport, du tourisme et de l’industrie, particulièrement en Chine, et aussi de plus en plus dans la région asiatique et progressivement dans le monde. Par voie de conséquence cette épidémie a un effet négatif sur la demande pétrolière et sur les marchés pétroliers", a affirmé le Ministre. A cet effet, le Comité technique conjoint OPEP-non OPEP (Opep+), réuni entre mardi et jeudi au siège de l’OPEP à Vienne, a "recommandé de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2020, l’accord actuel de réduction de la production", selon le ministre. Le comité a également recommandé de procéder à une réduction additionnelle de production jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2020, avance encore le ministre qui "soutient les conclusions du JTC". M. Arkab compte, poursuit le communiqué, "continuer ses consultations avec les pays membres de l’OPEP et les pays non-OPEP participants à la Déclaration de Coopération pour rechercher des solutions consensuelles, sur la base de ladite proposition du Comité technique, afin de pouvoir stabiliser rapidement le marché pétrolier et faire face à la crise actuelle". Se disant optimiste, le ministre souligne que "la situation est claire, elle exige des actions correctives dans l’intérêt de tous". Il a enfin tenu à exprimer la sympathie et la solidarité de l’Algérie et de l’OPEP avec la Chine, se disant confiant dans la capacité et la détermination de ce pays ami à contenir l’épidémie de coronavirus, tout en lui souhaitant tout le succès dans son combat face à cette crise, ajoute la même source. Samedi, l'épidémie du nouveau coronavirus, dont le bilan dépasse désormais les 720 morts, a fait sa première victime non chinoise, tandis que Hong Kong commençait à imposer des mesures de quarantaine drastiques pour tenter d'endiguer la propagation de la maladie.

A.A.