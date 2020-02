Promotion de l’esprit entrepreneurial auprès des étudiants : Ooredoo signe une convention de partenariat stratégique avec l’Université de Blida

Poursuivant son engagement dans la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Algérie, Ooredoo a signé jeudi dernier, 06 février 2020, une convention-cadre de partenariat stratégique avec l’Université Saâd Dahleb de Blida.

En présence des autorités locales, ce partenariat a été paraphé conjointement par M. Nikolai Beckers, Directeur général de Ooredoo et M. Bezzina Mohamed, Recteur de l’Université Saâd Dahleb de Blida. A travers cette convention signée avec l’une des universités algériennes à caractère scientifique, culturel et professionnel, Ooredoo vise à encourager l’émergence de jeunes talents algériens porteurs de projets innovants en leur offrant un accompagnement avec la possibilité de créer leurs propres start-ups. A la faveur de ce partenariat, Ooredoo mettra son expérience, son expertise et son savoir-faire technologiques au profit des étudiants à travers des formations technologiques de pointe, des interventions d’experts en Business et en TIC, des propositions de stages au sein de ses différentes structures, un soutien technologique lors des activités pédagogiques ainsi que d’autres actions d’accompagnement. Par ailleurs, Ooredoo donnera un accès à l’Innov Lab Ooredoo pour les projets de fin d’études les plus innovants et un accompagnement à l’incubateur de Ooredoo pour les étudiants qui ont l’ambition de lancer leur start-ups. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Ooredoo qui vise à participer activement au développement de l’écosystème entrepreneurial et d’innovation, notamment via ses programmes iStart pour l’encouragement de l’innovation technologique « Made in Algeria » et tStart qui a pour objectif d’aider et d’accompagner les jeunes algériens dans la création de start-ups technologiques. A noter que ce partenariat s’inscrit parmi les nombreuses actions de Ooredoo visant à renforcer les liens et la proximité du monde universitaire avec celui de l’entreprise, à l’instar des différents accords de partenariat conclus avec d’autres prestigieuses universités. Ooredoo confirme ainsi son statut de leader en valorisant les compétences locales et en accompagnant les projets innovants à forte valeur technologique afin de contribuer à l’enrichissement du tissu économique algérien.