L’opérateur lance une nouvelle gamme de téléviseurs dernière génération : Brandt réinvente l’expérience télévisuelle

Brandt Algérie commence l’année 2020 en force et réinvente l’expérience télévisuelle en lançant le ART PAPER son fer de lance pour cette nouvelle gamme de téléviseur.

Par Amine Meslem

Brandt Algérie, constructeur et acteur majeur dans le secteur de l’électroménager et pionnier de l’exportation de l’Algérie vers l’Europe, lance une nouvelle gamme de modèles de téléviseurs issus des dernières technologies. Ayant déjà marqué le coup en 2017 avec le lancement de la gamme « OLED Curved», les premiers téléviseurs incurvés dans toute la région du Moyen Orient et Afrique, la « marque revient avec une nouvelle technologie plus évoluée et réinvente l’expérience télévisuelle avec des écrans encore plus fins et une qualité de son exceptionnelle grâce aux technologies sonores DBX et Dolby Atmos », explique cette marque. « Fleuron technologique tout en finesse, et produit phare de la gamme avec seulement 3.65mm d’épaisseur, doté d’un écran OLED qui utilise des matériaux émettant des lumières pouvant contrôler chaque pixel de l’image individuellement, mais aussi chaque détail de l’écran à travers l’assombrissement des pixels. Cette nouvelle série professionnelle de Brandt se démarque grâce à des technologies cinématographiques de pointe », lit-on dans un communiqué. Un duo Dolby Vision et Dolby Atmos qui transforme un salon en une vraie salle de cinéma. Pour la première fois, des techniques d’image et de son, inspirées du cinéma sont réunies pour livrer un réalisme sans précédent à domicile.

Le Art Paper : ambiance cinéma garantie chez soi

La série des téléviseurs Art Paper est équipée d’une barre de son au design exclusif à Brandt, un son époustouflant signé Harman Kardon Audio qui offre un son puissant avec un impact fort et une immersion optimale, ainsi qu’un mode HDR (High Dynamic Range) de dernière génération, le ART Paper « est un téléviseur sans cadre qui permet d’avoir un angle de vision exceptionnelle pour une image qui se rapproche le plus de la réalité. L’innovation ne s’arrête pas seulement là, puisque d’autres fonctionnalités innovantes et exclusives à Brandt sont intégrées dans le Art Paper », affirme cette marque. En effet, Brandt a développé l’application « Kids mode » dédié exclusivement aux consommateurs afin de protéger les familles et leurs enfants. Les applications natives sont nombreuses sur les téléviseurs Brandt, on citera ; l’application « Likoul » contenant un programme de soutien scolaire complet, disponible gratuitement et en exclusivité sur toutes les smart TV. « Partage Multi-écrans » en connectant téléphone/tablette/TV sur le même réseau WiFi. « Brandt Search » de son côté est une application développée exclusivement par Brandt, donnant la possibilité de lancer des recherches instantanées de contenus et programmes télévisés sur toutes les chaines satellitaires qui passent par démodulateur intégré sur les TV Brandt. Pour rappel, Brandt est la marque principale du Groupe Brandt. Elle déploie de larges gammes de produits dans tout l’univers électroménager : Lavage, Cuisson, Froid, Petit Electroménager, Télévision et Climatisation. Depuis plus de 60 ans, Brandt noue une très forte relation de confiance et de proximité avec les consommateurs. Inscrite au cœur du quotidien de ses utilisateurs, on retrouve la marque Brandt dans une grande majorité de foyers dans le monde et ce depuis des décennies. Dès son lancement, la mission dévolue à la marque Brandt est simple : accompagner les consommateurs tout au long de leur vie en leur proposant des produits innovants, utiles et pertinents. C’est pourquoi, analysant avec finesse les modes de consommation, Brandt fait évoluer son offre en fonction des différents styles et habitudes de vie, des nouveaux habitats et des prises de conscience environnementales.

A. M.