Tebboune a révélé le montant astronomique des dettes bancaires d’investisseurs : Une loi criminalisant le non-paiement des impôts

Les dettes des investisseurs auprès des banques algériennes sont estimé à 1216 milliards de dinars. Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, hier à Alger, la préparation d'une loi criminalisant le non-paiement des impôts.

Par Abdelkrim Salhi

"Une loi criminalisant le non-paiement des impôts est prévue, à l'instar de ce qui est vigueur dans plusieurs pays à travers le monde, dont les Etats-Unis où le non-paiement des impôts est considéré comme étant un crime économique", a déclaré le Président Tebboune à l'ouverture de la rencontre Gouvernement-walis. « Certains prétendent être parmi les plus riches de ce pays, alors qu’ils figurent en bas du classement des contribuables, tandis que le fonctionnaire, lui, s'acquitte de ses impôts par retenue sur salaire", a soutenu le Président. Par ailleurs, M. Tebboune a évoqué les créances bancaires de certains investisseurs, ayant dépassé 1.000 milliards DA en janvier 2020. « En janvier dernier, certains investisseurs devaient un montant de 1216 milliards DA aux banques", a-t-il dit. "Le passé récent tragique a provoqué une hémorragie des fonds de l’Etat, en devise et en dinar, c'est pourquoi les citoyens s'interrogent aujourd'hui sur les méthodes à même de garantir les financements", a ajouté le Président Tebboune. "Le financement existe mais les remboursements ne sont pas effectués", a affirmé le Président de la République. Le Président de la République a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre "avec rigueur" la lutte contre la corruption et l'abus de fonctions. Intervenant à l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, M. Tebboune a déclaré "nous devons poursuivre rigoureusement la lutte contre la corruption et l'abus de fonctions", estimant que le citoyen souffrait encore de ce qu'il a qualifié de "petite corruption". Affirmant que "le citoyen est en droit de bénéficier des services de l’administration et de demander les documents dont il a besoin, sans qu'une quelconque compensation ne lui soit exigée en contrepartie", le Président de la République a rappelé, à cet égard, l'existence de pratiques « inacceptables" exercées par l'administration contre le citoyen, ce qui est plus grave que la corruption, a-t-il soutenu. "L'abus de fonction dans le but de s'enrichir reste illicite (Haram), d’où l’impératif de lutter contre ce phénomène car nul n'a le droit d'exiger au citoyen une compensation en contrepartie d'un service", a ajouté M. Tebboune, appelant les responsables concernés à honorer leurs engagements vis-à-vis du citoyen qui "sait pertinemment distinguer le véritable responsable, de celui qui veut gagner du temps". Etayant ses dires, le Président Tebboune a cité le dossier d’attribution de logements à Alger où 16.800 certificats de résidence falsifiés avaient été découverts, vendus à 1.500 Da le certificat. Il s'agit d'un sujet « sensible touchant directement le citoyen", a-t-il dit, appelant à combattre ce phénomène, et ce "quelle que soit la personne impliquée". Le Président de la République a instruit dimanche les responsables centraux et locaux de lutter contre le gaspillage des dépenses publiques. M. Tebboune a affirmé que "les dépenses publiques doivent être affectées au règlement des problèmes de développement et non pas gaspillées et utilisées pour la réfection des trottoirs tous les six mois". A ce titre, le président de la République a indiqué que "les trottoirs sont parfois rénovés tous les six mois alors que le citoyen habitant à quelques kilomètres du chef-lieu de la wilaya manque d'eau et d'électricité", mettant l'accent sur l'impératif de maitriser et de contrôler les marchés publics portant sur ces travaux. "Le contrôle technique a fait défaut faisant de chaque investissement de développement local une source de gaspillage. Ce que nous réalisons est refait trois ou six mois après, et ce en toute impunité", a-t-il ajouté. Le Président Tebboune a appelé, dans ce cadre, les directions techniques au niveau des ministères à assumer la responsabilité de contrôle de la qualité des investissements afin d'éviter le gaspillage. "Les directions techniques relevant des ministères techniques seront désormais responsables de la qualité", a indiqué le Président de la République, relevant l'impératif d'adopter "des normes permettant de développer le pays sans gaspillage aucun ni un recours quelconque à la rénovation des travaux réalisés après quelques mois, devant la consternation du citoyen". La lutte ciblée contre le gaspillage concerne toutes les dépenses publiques, y compris les dépenses engagées lors des visites sur le terrain des cadres supérieurs de l'Etat, a-t-il dit. " Il faut lutter contre le gaspillage, notamment à l'occasion des visites qui doivent devenir le slogan de la résolution des problèmes de développement", a soutenu M. Tebboune. " Les visites ne sont pas synonymes d'ostentation et de festins, nous devons éviter les cortèges composés de 20 à 30 voitures et dont seulement trois ou quatre véhicules transportent les personnes concernées". Les cortèges ministériels doivent "impérativement transporter les personnes concernées seulement et si le déplacement sur le terrain est indispensable, il y a le transport public".

