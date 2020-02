Ericsson : Quatre nouveautés intègre à sa plate-forme 5G

Ericsson complète sa plateforme 5G avec de nouvelles fonctionnalités cœur de réseau et de communication pour les entreprises

Ericsson intègre quatre nouveautés à sa plate-forme 5G pour améliorer l'expérience utilisateur, réduire la complexité et les coûts, accélérer les déploiements et automatiser l’activation des services Pour tirer pleinement parti des investissements réalisés dans la 5G et les applications cloud native, l'orchestration et l'automatisation sont désormais une question cruciale pour les entreprises. La plateforme 5G d'Ericsson se renforce avec de nouvelles solutions intelligentes. Parmi les dernières améliorations, citons : - Le cœur 5G dual-mode d'Ericsson équipé de sondes logicielles intégrées et d’une infrastructure « cloud native », permet aux opérateurs de réduire le TCO et de faciliter le déploiement d’un cœur de réseau 5G.

- des capacités améliorées grâce à Ericsson Communication Accelerator, permettant la mise sur le marché rapide de services de communication mobile avancés pour les entreprises. David Bjore, responsable de la R&D et du portefeuille de la Business Area Digital Services d’Ericsson, déclare : « Grâce à nos solutions de cœur de réseaux, les opérateurs peuvent accéder plus rapidement au marché et capitaliser sur de nouveaux services, par le biais de solutions de communication et de monétisation de pointe, à destination des consommateurs et des entreprises, ce qui leur permet de rester en tête dans la course vers la 5G, aujourd'hui et demain » Avec le passage à la 5G, le réseau mobile devra prendre en charge une gamme de services et des volumes de données beaucoup plus importants, avec des niveaux d'intelligence et d'automatisation accrus. La plateforme 5G d'Ericsson constitue le portefeuille complet requis pour assurer cette évolution en douceur.

Garantir une meilleure expérience 5G grâce à des sondes logicielles intégrées

Avec le cœur 5G dual-mode d'Ericsson et ses sondes logicielles intégrées, l’opérateur peut réduire fortement le TCO tout en sécurisant les données sensibles. Enfin, la solution Ericsson Expert Analytics permet une expérience utilisateur supérieure en monitorant des indicateurs de qualité (KPI) de bout en bout. Anil Rao, analyste principal chez Analysys Mason, déclare : « La technologie de sondes utilisée jusqu’à aujourd’hui était basée sur des hardwares dédiés et ne permet pas de garantir l'expérience utilisateur lors du passage à des réseaux 5G cloudifiés. Le cœur 5G dual-mode d'Ericsson avec des sondes logicielles intégrées, couplée à la solution Ericsson Expert Analytics, permet aux opérateurs de fournir une expérience utilisateur améliorée et d'accélérer le déploiement des réseaux 5G. » Un cœur 5G tirant parti de la nouvelle infrastructure « cloud native » Ericsson intègre une solution 5G cœur « containérisée » fonctionnant sur une infrastructure cloud basée sur des serveurs « bare metal ». Ericsson Cloud Native Infrastructure simplifie radicalement l'infrastructure pour les déploiements automatisés sur les sites centraux et distribués. Les économies de TCO peuvent atteindre 30 %, voire plus, par rapport à l'utilisation de machines virtuelles. En éliminant la couche de virtualisation de l'infrastructure Cloud, la complexité est réduite et les opérateurs bénéficient d'une efficacité et de performances hardware améliorées. Caroline Chappell, directrice de la recherche Analysys Mason, déclare : "L'optimisation de l'infrastructure pour les applications « cloud native » sera fondamentale pour la 5G. Une infrastructure containérisée basée sur des serveurs « bar metal » simplifie les déploiements et les opérations réseau et facilite l'automatisation, tout en améliorant les performances des fonctions cloud native (CNF)." Augmenter les revenus de l’opérateur grâce à Ericsson Communication Accelerator Ericsson Communication Accelerator accélère la mise sur le marché de services de communication mobiles avancés pour les entreprises. L'offre Ericsson Communication Accelerator permet d’adresser différents cas d’usage en s’appuyant sur une combinaison de micro-services basés sur le cloud. La solution est délivrée « as a service » pour permettre des économies d'échelle, une réduction des délais de mise sur le marché, ainsi qu’une meilleure sécurité et un meilleur contrôle de la qualité du service.

Parmi les nouvelles opportunités de services, on peut citer :

- Services Voix pour les entreprises : combinaison de services voix traditionnels avec des fonctionnalités innovantes pour améliorer les offres entreprises

- Services Voix pour l'IoT : fournir une gestion automatisée et centralisée des services Voix IoT

- Services de communication contextuelle : intégration aisée de services de communication et de

collaboration avancés dans différents environnements web ou applicatifs Diane Myers, directrice de recherche principale, VoIP, UC et IMS Technology, IHS Markit, déclare : " Il est temps pour les opérateurs de téléphonie mobile d'accélérer la mise sur le marché de leurs offres de communication pour les entreprises. Un premier focus sur le segment des micro-entreprises est un bon tremplin pour l'expansion et la croissance du segment Business ". Avec l'offre eSIM récemment lancée et entièrement automatisée, Communication Accelerator renforce la plateforme 5G d'Ericsson pour stimuler les ventes des opérateurs et améliorer l'expérience utilisateurs. Un récent rapport du Ericsson ConsumerLab montre une forte demande des utilisateurs pour les services eSIM, 94 % des personnes interrogées étant prêtes à payer un supplément pour connecter plus d'appareils à leur abonnement actuel, et 86 % espérant des offres "essayez et achetez".

M.B